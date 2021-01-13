永豐餘投控（1907）及100％持股子公司永豐餘工紙、永豐餘開發，13日分別召開董事會，決議通過永豐餘工紙「營業分割減資案」及永豐餘開發「營業受讓增資案」。

永豐餘工紙將中區資產管理部門所轄之成功廠區資產管理業務，分割讓與永豐餘開發。永豐餘開發將發行新股予永豐餘投控，作為受讓營業之對價，分割基準日擬訂於2021年1月18日。

永豐餘工紙主營工紙生產、紙器服務及ESG全循環經濟發展，在台共設有新屋廠、成功廠2個工業用紙廠，及5個紙器生產據點。其中，成功廠因既有設備效能逐年降低，且受場域限制，無法完整實踐永豐餘全循環經濟理念，考慮整體綜效，於新屋廠擴建新產能，並已於2017年完工投產，全面落實ESG全循環經濟理念。成功廠在既有原紙生產設備逐步停產後，未來將轉為加工處理。

本次永豐餘工紙預計分割讓與永豐餘開發之營業淨資產金額為7.71億元。永豐餘工紙預計辦理減資7.71億元，並依據永豐餘開發2020年底每股淨值計算，永豐餘開發預計發行普通股約40,797,989股新股予永豐餘投控，作為受讓營業之對價。

本次營業分割及受讓案，為永豐餘投控內部業務調整，不影響永豐餘投控股東權益。

(工商 )