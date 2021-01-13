台灣Pay最新統計，在2020年牌照稅、房屋稅、綜所稅與地價稅創造出亮眼成績，以行動支付繳稅的交易金額與筆數相較於2019年皆呈倍數成長，其中以台灣Pay繳納地價稅，更是突破整體行動支付繳稅的7成占率，顯示使用台灣Pay繳納稅款已成為民眾首選。

除了各項稅款，目前已有將近6,700種生活繳費帳單、購物、轉帳都可使用台灣Pay。

根據財政部統計資料顯示，去年整體行動支付繳納地價稅約23萬筆，金額近10億元，其中，台灣Pay不論交易筆數或金額都超過7成以上占率。

為讓更多民眾體驗台灣Pay的便利並鼓勵以台灣Pay繳納稅款，各銀行今年將舉辦繳稅回饋活動，只要下載往來銀行的「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，綁定金融卡或信用卡，用手機輕鬆掃瞄稅單上的QR Code，即可正確、快速又便利的完成繳稅，還可獲得繳稅回饋，若是綁定信用卡，又可享受延遲繳款時間、分期0利率等優惠方案。

各銀行及財金公司持續優化台灣Pay交易功能，並積極網羅各類型特店，無論是生活消費、食衣住行或吃喝玩樂，讓民眾走到哪都可使用台灣Pay，今年亦將持續與消費者喜愛的店家合作，舉辦優惠活動，不論購物或繳稅都提供有感超值回饋。

以台灣Pay完成日常生活消費付款，出門不用帶現金、信用卡，消費購物免煩惱，只要一支手機就能完成生活大小事，更可將發票儲存在雲端發票存摺，有效保存消費紀錄，也可隨時查詢完整交易紀錄，同時為「無紙化」環保愛地球盡心力。

(工商 )