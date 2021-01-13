2020年期貨交易量創新高，為呼應主管機關普惠金融的政策，元大期貨（6023）藉由產學合作推廣期權知識，歷年來與許多國內各大指標性大專院校簽訂產學合作計畫，舉辦講座課程、提供實習機會等形式推廣正確的期權交易觀念，同時透過深耕校園培養未來的金融業人才。

元大期貨投入產學合作行之有年，豐富的經驗讓受惠學生高達上千人。今年與台大合作培養「跨境營運數位金融期貨人才」、參與清大「網路金融創新產學小聯盟」、與台北大學規劃「金融科技與大數據分析」課程以及與逢甲大學聯手建立「未來金融實驗室」。元大期與北、中、南各院校系所合作，提供企業實習與業師授課等專案計畫，建立學生正確的期權交易、風險等觀念，透過實習也讓學生提早熟悉金融產業的運作模式。

去年為期一個多月的競賽廣受好評，共吸引了全台64所大專院校共襄盛舉，受到新冠肺炎疫情以及全球政經風險事件的影響，匯率中以英鎊及美元的波動度大、具話題性，顯示外匯是值得交易人關注的市場，因此今年再次與輔大合作「外匯模擬交易競賽」，提供總獎金高達15萬，即日起開始報名。

這次除了外匯模擬競賽外，還增加外匯創意短片的評比，讓全台大專院校的同學體驗金融市場交易行情變化的實戰感之外，也能透過創意影片以輕鬆有趣的方式理解外匯市場。

為了貼近年輕學子，元大期貨除了親赴校園舉辦巡迴外匯課程講座外，這次參賽的創意影片也會在社群媒體上架，以培養與鼓勵跨領域學生的參與，身為龍頭期貨商的元大期貨，不僅在業務面展現亮眼成績，在校園深耕、教育與培養未來金融人才上的努力也有目共睹，期望增添市場新活水，也為普惠金融盡一份心力。報名網址：https://www.yuantafutures.com.tw/2020FJUedueco/index.html

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