上海市疫情防控工作領導小組辦公室13日發佈冬春季疫情防控措施，除返鄉探親、必要公務等以外，非必要不離滬、不出境；中高風險地區人員暫緩來滬、返滬。上海方面也鼓勵在滬過春節，儘量減少人員流動。

根據上海市政府新聞辦公室官方微博《上海發布》消息，所有來自大陸國內疫情中高風險地區及其所在地級市（區）的來滬、返滬人員，應在抵滬後儘快且12小時之內向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。根據其出發地和途經地疫情風險等級實施分類管理。

對所有來自或途經大陸國內疫情高風險地區及其所在縣（區、市）或當地政府宣佈全域封閉管理地區的來滬返滬人員，一律實施14天集中隔離健康觀察，實行2次新冠病毒核酸檢測。

對所有來自或途經國內疫情中風險地區及其所在縣（區、市）的來滬返滬人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行2次新冠病毒核酸檢測。

機場、車站、碼頭等交通客運場（站）加強對來滬返滬人員的體溫測量和健康碼查驗。

以上措施自發佈之日起實施至2021年3月31日。後續上海市將根據大陸國內外疫情形勢，及時動態調整相關防控措施和實施時間。

(旺報 )