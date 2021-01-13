小小兵們，集合囉！今年寒假墾丁福華渡假飯店推出冬令戰鬥營，將帶小朋友體驗國軍弟兄的訓練歷程，活動自1月21日起至2月15日，每日2場，只要年滿6-12歲、身高介於110-140公分的小朋友皆可報名參加，寒假還沒規劃要帶小孩去哪裡放電嗎？快來墾丁福華報名參加小小兵戰鬥營，絕對可以讓小朋友好好地活動筋骨然後一夜好眠。

墾丁福華2021兒童冬令營活動以小小兵戰鬥營為主題，規畫列隊操演、穿越雷區、匍匐前進、軟彈槍射擊體驗等軍訓體驗，讓小朋友了解身為國軍弟兄所經歷的訓練歷程，更能讓爸爸陪著小孩重溫當年在軍中的時光；活動中再透過團隊合作讓兒童從中學習團結力量大的團隊精神。戰鬥營每日於上午與下午各舉辦一場，為確保小朋友參與活動的品質，每場上限人數20位，活動費用則為每位300元，時長2小時。

墾丁福華每年寒暑假推出兒童營以豐富小朋友的假期生活，更能為家長們空出難得的悠閒時光，安排一下兩人專屬的渡假時光或為自己規劃一個放鬆行程。墾丁福華渡假飯店坐落在山海交會的地理環境，除了有大坪數的客房之外，館內設有戶外泳池、兒童遊戲室、梅花鹿園、健身房、SPA館、桌撞球桌、書報區、有氧空間、棋藝室等多項休閒設施，一家大小都能在飯店找到喜歡的設施，釋放壓力、渡過歡樂的娛樂時光；飯店也會定期舉辦休閒活動，與房客同歡。

兒童冬令戰鬥營即將開跑，還在煩惱如何規劃小朋友嗎？歡迎報名參加戰鬥營，體驗軍訓生活，順便安排一個避冬小旅行，與家人來感受一下恆春半島限定的冬季暖陽。

(工商 )