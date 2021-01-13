大陸紡織業景氣從2020年下半年開始復甦，工業用縫紉機零組件大廠強信-KY陸續接獲工業用縫紉機製造廠及代理商等客戶，回補刀具及縫紉裝置及自動化縫製設備等產品訂單，目前訂單能見度看到第一季末。強信樂觀預期，今年營收可優於去年。

去年新冠肺炎疫情快速從大陸蔓延至全球，致使NIKE等運動品牌商或快時尚品牌商相繼宣布裁員或停工，致使強信2020年前三季營運受拖累，直到第四季出貨及營收才恢復正成長，2020年12月合併營收回升至1.36億元，年增幅72.61％，締造連續3個月營收均年成長，2020年合併營收12.72億元，年減幅縮至23.13％。

強信表示，2020下半年起，中國大陸因新冠肺炎疫情控制得宜，促使原先南進東南亞生產紡織成衣訂單陸續回流，大陸紡織成衣廠稼動率提升，也連帶縫紉刀具、針位耗損量大幅增加，挹注強信2020年第四季合併營收呈現年成長走勢，加上內需市場強勁，帶動庫存回補，目前訂單能見度看到2021年第一季末，全球疫情控制如果得宜，強信預期2021年第二季正式迎接春燕到來。

強信指出，強信布局自動化裝置方面，將持續深耕縫紉整機品牌大廠。現階段，疫情減緩經濟整體成長動能，也影響品牌縫紉機廠客戶擴大資本支出與產品升級意願。強信評估，成衣紡織廠未來缺工問題日趨嚴重，強信提供自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統、針織智能自動化設備，可使縫製工序簡單化，並降低人事成本與人力耗損，可為客戶提供更完善解決方案。強信2021年持續開發工業縫紉機零組件、自動化設備及周邊產品，以及研發多軸自動化設備。

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