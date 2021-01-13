農曆年將至，香菇是許多民眾的採購首選，行政院農業委員會農糧署提醒民眾，購買市售袋裝乾香菇，包裝需標示產地。埔里在地菇農表示，台灣菇外觀呈褐色至深褐色皺縮狀，且香氣自然濃郁，是挑選撇步。

農糧署近期啟動乾香菇原產地標示查核，以保障菇農及消費者權益，2020年12月25日起，已在全國各地年貨大街進行散裝香菇查核，抽查結果4家業者中，有2家均依規定標示品名和產地，另有2家，抽查其4件產品中有3件未標示產地、1件標示韓國香菇，但疑似為中國香菇，已送專業小組鑑定中。

埔里在地菇農達日發香菇表示，來自中國大陸的香菇，因航程較遠，為了防止受潮，表面會有不自然的塗料，且菇傘內的皺褶顏色較暗淡；相比台灣香菇，不僅整體有飽滿的褐色，味道也鮮爽有嚼勁。

氣味也是辨別的一大重點，大陸香菇多有霉味或沒有味道；台灣菇香氣足。民眾常在年前採買的散裝香菇，俗稱冬菇，烹調後香味撲鼻，大量在年菜中使用。

乾香菇因有獨特香氣，一直受國人所喜愛，國內年產乾香菇約2000公噸，但供不應求仍需由國外進口，台灣香菇進口採關稅配額方式，目前仍未開放中國大陸香菇輸入，民眾務必注意。

(中時 )