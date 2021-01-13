年度遊戲盛事「2021台北國際電玩展」即將於1月28日登場，智冠集團《MCL台港澳網咖電競聯賽》今年再度與主辦單位台北市電腦公會合作，策劃舉辦一連四天精彩的《TGS電競星光大道》系列賽事，集結《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《特戰英豪》、《符文大地傳說》、《Just Dance舞力全開2021》、《戰意》、《動物之鬪：競技場》等六大人氣遊戲火熱開戰，本週六（1/16）起將接連展開資格選拔賽，順利取得決賽門票的玩家將可站上《TGS電競星光大道》，在台北國際電玩展舞台一決高下！

《TGS電競星光大道》集結多元遊戲類型，在台北電玩展打造大型電競舞台，讓更多潛在的優秀電競人才皆能出賽，站上台灣遊戲界最盛大的舞台展現自我！比賽項目有線上遊戲《特戰英豪》、《戰意》、《動物之鬪：競技場》、《符文大地傳說》，手機遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》以及家機遊戲《Just Dance舞力全開2021》等六大主題賽事，有意參賽的選手只要透過PLANET9.gg平台就能完成報名，在《TGS電競星光大道》盡情挑戰自我、爭取榮耀！

《TGS電競星光大道》精彩賽事陣容搶先公開

《英雄聯盟：激鬥峽谷》採取團體單淘汰賽，分為資格選拔賽、四強賽及冠軍賽，其中資格賽將於本週末（1/16－17）率先在松山文創台灣大哥大數位生活館開戰，脫穎而出的四強玩家將於1月30日前進TGS現場，四強賽採BO1，冠軍賽採三戰兩勝制。

《特戰英豪》資格選拔賽將於下週末（1/23－24）登場，選拔賽分為四組（A、B、C、D）進行5 VS 5團隊單淘汰賽，小組冠軍隊伍將可晉級1月29日TGS決賽，優勝者還可獲得獎金及Cooler Master 酷碼科技電競週邊設備。

《符文大地傳說》將於1月29日TGS現場進行8強殊死戰，爭取最高榮耀，還有機會贏得南港老爺行旅-行旅套房住宿券。

《Just Dance舞力全開2021》號召喜愛跳舞的玩家，於1月31日在《TGS電競星光大道》一決高下，比賽將採團體積分賽，由12組玩家好手爭奪冠軍與最佳舞者殊榮。

《戰意》將從PLANET9賽事平台選拔出賽玩家，於1月31日登上TGS舞台展開殊死攻城戰，獲勝的隊伍還可帶回豐厚獎金。

《動物之鬪：競技場》將於1月28日、1月30日舉辦趣味挑戰賽，玩家將運用KUSO動物對打較勁，擊殺數最高玩家不僅可獲得製作人簽名裱框海報等豐富獎品，且兩天賽事中擊殺數最高玩家還可得到擊殺王稱號，以及Predator Galea 300電競耳機的額外大獎。

隨著電子競技及遊戲產業的蓬勃發展，不僅帶動影音直播平台觀眾群持續攀升，為網路生態帶來了許多變化，也有越來越多企業品牌與電競賽事結合，藉此貼近品牌消費者，本次《TGS電競星光大道》也攜手知名電腦設備供應商Cooler Master 酷碼科技、AMD及Predator 掠奪者，讓選手們能夠充分發揮遊戲實力，並引進各大品牌跨界合作，包含咖啡廣場、Predator Shot、南港老爺行旅、民偉視訊及咖啡商馬克老爹，共同打造高規格的電競舞台及多元化的賽事內容，為電競產業注入一股全新氣象。

《TGS電競星光大道》現場除了可以觀看戰況激烈的賽事，還有Switch平台《任天堂大亂鬥特別版》、《瑪莉歐賽車》、《PLANET9從零到壹》等眾多舞台活動，邀請玩家一起共度一年一度的遊戲盛會！

(科技)