專為心智障礙與閱讀困難者設計，國家兩廳院推出節目冊易讀本服務，以超級大白話，如：「票價」成為「買票的價錢」，「時間」以「這個節目演多久」等方式，解釋戲劇、音樂和舞蹈節目的資訊內容，提供不同族群的大眾，更多理解方式。

負責企劃執行的三明治工共同創辦人謝若琳表示，以金曲獎團隊生祥樂隊的演出為例，「我們從團隊以客家話為演出語言的特色為出發膽，先簡單解釋一句，『客家話是台灣的其中一種語言』，再說明，生祥樂隊是用客家話演出的樂團，然後再談他們的作品內涵，是用唱歌的方式，讓大家注意到台灣發生的事，取代一般節目手冊裡艱難的用字，如議題、美學等詞彙。」

除了簡單的文字說明，手冊裡還有搭配插圖，如生祥樂團的客家元素，在人物畫就搭配了客家花布、油桐花相關意象。

謝若琳表示，在文字敘述上，力求簡練、淺白，用詞上，則是經過不同的心智障礙者先試閱，不斷改良修正而來，「像是『農業』、『過勞』，就以『種田』、『受到不公平對待的工人』，更容易理解。」

此外，頗為抽象的現代舞，同樣試著用兩句話簡單地解釋，如由法國導演奧雷利安．博瑞和印度舞者尚塔拉的舞作《餘燼重生》，在一般的節目手冊上，以印度掌管毀滅與重生的濕婆神，描述舞蹈的意象，在易讀本上，則是以「這是一個講生命開始和結束有關的舞蹈表演」，同時把繁複的舞蹈內容，以「舞者會把白色的粉灑在舞台上，跳舞時用腳在地上留下圖案」。

擔任插畫的李安娪表示，期許能做到沒有文字輔助，用一張插畫就能表達內涵，必須要畫得真實，同時在顏色的選擇上，也盡量強調重點，「例如，黑灰階為底，把重點區域用紅色強調出來。另外有些顏色，如大片黃色，看了會容易引發亢奮、混亂，所以會局部使用。」

(中時 )