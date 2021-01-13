遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》為慶祝上市即將滿一週年，將於1月28日（四）至1月31日（日）參展「2021台北國際電玩展」與廣大玩家見面同樂，今（13）日展前會上搶先公開以遊戲經典場景所打造的特色展區「群英客棧」，電玩展期間將帶來四大群英活動、線上直播抽獎等精彩內容，準備多款精美週邊與虛寶好禮送給玩家！

《三國群英傳M》參展2021台北國際電玩展。(圖/遊戲公司提供)

《三國群英傳M》同時迎接上市週年及農曆新年到來，展區設計特別將玩家熟悉的遊戲傳送點原地重現，打造古色古香的「群英客棧」，周圍高掛著喜氣的大紅燈籠，充滿濃濃的年節氛圍，工作人員也將化身店小二熱情迎接每位到訪朋友，讓玩家彷彿置身三國世界，與群英好友們相見歡！

為回饋玩家長期支持，官方也推出專屬群英活動，以四大職業猛將、豪傑、軍師、方士等屬性特色規劃一系列互動體驗，如完成現場全部活動還能參與抽獎，有機會獲得全聯福利點數、7-11禮券、《三國群英傳M》飛行夾克、潮流軍帽、情義相挺紀念酒、《三國群英傳8》典藏版，以及遊戲代言人「動力火車」簽名週邊等超值好禮。而無法到場的玩家，也可以透過官方粉絲團收看電玩展即時直播，還能參與抽獎拿紅包活動，一起線上同樂！

號召玩家回娘家拿好禮。(圖/遊戲公司提供)

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