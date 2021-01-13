新竹縣12日某公司升降機有異常情形，請維護廠商派員維護保養時，發生維修人員被夾致死職災案，鑑於5日彰化縣某食品廠亦發生類似職災，勞動部職安署署長鄒子廉13日率北區職業安全衛生中心人員前往災害現場實施檢查，初步調查發現主要原因為維修人員維修時未依標準程序作業而肇災。

鄒子廉表示，現場已依職業安全衛生法規定予以停工處分，並將追究雇主責任，對相關行為人涉觸刑法過失致人於死部份，將一併移請司法機關偵辦。

職安署強調，升降機為建築物升降設備，依建築法令規定，其維修保養應由專業廠商指派專業技術人員施作，雇主不得自行指派未具資格人員從事相關作業；專業技術人員維修時務必依照標準程序作業，在切換手動模式並確認危害無虞後，才能進行維修，以免發生危害。

職安署已要求各勞動檢查機構針對升降機維修作業加強檢查及宣導，並規劃與內政部營建署辦理升降設備專業廠商從業人員安全再教育，加強作業人員的安全意識，以積極防範災害。

(工商 )