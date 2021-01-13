合勤科技（3704）成功打進北歐挪威電信（Telenor）供應鏈，由合勤科技研發的5G NR戶外型路由器NR7101將安置在北歐挪威電信5G 固定無線接入網路（Fixed Wireless Access，FWA）中，用以部署全球速度最快、規模最大的FWA。

據悉此案雙方洽商此案已久，且相關的安裝作業也早在進行中，合勤科技指出，訂單已在2020年12月前相繼出貨，未來北歐挪威電信FWA用戶將陸續導入合勤的5G NR戶外型路由器，以確保尚未納入5G覆蓋下的用戶可以順利升級。

挪威電信早在2019年5月即宣布推出無線寬頻（Wireless Broadband）服務，並於同年與愛立信（Ericsson）合作建置全國5G無線電存取網路（Radio Access Network，RAN），成為北歐斯堪地那維亞半島第一個5G移動網路營運商，為遂成在2024年前達成在挪威境內全面提供5G網路服務的目標，挪威電信持續展開基礎建設布局，合勤科技指出，此次選擇與合勤建立合作關係，就是希望可以藉此提升用戶在5G升級上的連網體驗。

合勤科技指出，新推出的5G NR戶外型路由器NR7101採用的先進天線技術，可為挪威電信提供用戶高速無線連網服務。挪威電信表示，創新的技術、高效率的在地服務及合作模式，是其選擇與合勤合作的主要原因。

挪威電信固網和電視市場行銷長Camilla Amundsen表示，「挪威電信致力於為個人和企業用戶提供更快的速度和更高的頻寬。用戶透過他們所信賴的網路營運商，使用創新科技產品和物聯網設備連網時，總期待任何地方都能獲得最佳的訊號覆蓋。FWA支援愈來愈多個人或家庭在家工作與學習等需求；其他諸如視訊會議、互動式學習、企業雲端應用、影音串流與線上遊戲的需求與日遽增，帶動大量的寬頻上網需求。因此，FWA是Telenor進行網路基礎設施現代化升級的重點項目之一。此次與合勤的雙邊合作，將能滿足用戶這一需求。」

Amundsen進一步指出，「合勤正協助挪威電信升級挪威國內用戶網路服務，以實現此次速度居全球之冠、規模最大的5G FWA部署計畫」。

透過合勤的NR7101戶外路由器，挪威電信將協助用戶順利升級至5G網路，同時仍保有原4G連網的能力。

NR7101的彈性布建模式讓營運商不管在5G或4G網路下，都能提供最佳的速度，並確保4G基礎設施資本投資，在日後部署5G網路時仍可沿用。

合勤科技總經理林錦蘭表示，挪威電信是5G的業界先驅，率先為用戶部署下世代、前瞻性的現代化網路。透過我們頂尖的5G NR FWA技術協助，合勤將在挪威電信全國性的5G網路布建計畫中扮演至關重要的角色。針對FWA的優勢，林錦蘭也進一步指出，同時具備交期短、速度快和可靠性高等特質，讓FWA成為許多客戶躍躍欲試的解決方案，而這並非僅限於現有的DSL客戶。

目前，挪威電信用戶在很多區域都可以使用5G網路，包含Trondheim、Bergen、Kongsberg、Elverum、Askvoll、Telenor Fornebu、Kvitfjell、Longyearbyen、以及奧斯陸的Spikersuppa等，相關的5G部署仍在進行中，目標是在2024年前挪威全國境內均得以享有5G網路服務。

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