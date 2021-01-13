國民黨台北市議員羅智強擁大批支持者，堪稱新一代藍營網路聲量王，媒體人韋安指出，羅的「敢拚、敢衝」與充滿「江湖味」的義氣，就是讓他橫掃媒體版面與擄獲支持者心的關鍵。對此，同黨台北市議員游淑慧表示，羅智強的行動力，連民進黨內部都有人十分佩服。

韋安日前在臉書發表《羅智強的「江湖」》一文，回應臉書讀者對他「為什麼一天到晚在寫羅智強」的疑問，他並指出，羅能成為藍營空軍總司令，全國級的聲量王，就在於他不錦上添花，而是雪中送炭的江湖性格

對於羅智強擁有連民進黨都佩服的行動力，游淑慧今(13日)在臉書上表示，她之前遇到一位民進黨謀士級的前輩，兩人閒聊時對方突然說，「你們那個羅智強真是點子很多……他真的每天街講？」，口氣帶著不解和些許佩服，而游淑慧則笑著回應，「點子多也要有行動力，我們大部份人只是出一張嘴；而真正願意且有毅力去實際行動的，才有力量」。

游淑慧指出，很多民進黨的權貴，一開始只把羅智強當做「煩人的小強」；覺得他「不足畏也，只是很煩」，所以吳思瑤才會無視反萊豬的民意，也沒把罷免放心上，只傲驕地用「騷擾」來形容羅智強。

游淑慧認為，隨著支持羅智強或認同他的人變多後，吸收了民意的羅智強，未來或許會像熱帶低氣壓吸飽熱能持續增強，變成熱帶氣旋或颱風，「要知道熱帶氣旋每天所釋放能量，等於每20分鐘引爆一顆1000萬噸的核彈威力」。

至於羅智強宣布2022年要參選台北市長，游淑慧坦言，黨內很多人不看好他在初選時能勝出。不過，游淑慧覺得，對政治人物而言，輸與贏當然重要，但能不能帶來改變與感動，可能是更重要的價值，「大家是不是發現，國民黨敢於走向街頭、願意進入網路的人越來越多了呢？」

連民進黨都佩服的行動力 之前遇到一位民進黨謀士級的前輩，聊著聊著他突然說「你們那個羅智強真是點子很多……他真的每天街講？」…… 口氣帶著不解和些許佩服 我笑回， 點子多也要有行動力，我們大部份人只是出一張嘴；而真正願意且有毅力去實際行動... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)