遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今(13)日進行AWAKE大改版，釋出【五轉技能】、【極限燃燒】、【AWAKE覺醒之山】、【聯盟戰地競技場】四大新內容！官方於1月23日至2月16日，於台北西門町(中華路一段與武昌街二段交叉口)打造【楓潮體驗館】，現場有三大體驗活動，將放送一萬六千份獨家遊戲週邊！此外，官方更請來國民妹妹－溫妮、超人氣YouTuber－一隻阿圓、最帥宅男－李友廷、國民老婆－泱泱，擔任一日店長、與玩家一同歡慶大改版，敬請期待！

《新楓之谷》AWAKE大改版、四大遊戲新內容釋出！

《新楓之谷》於1月13日起進行AWAKE大改版，玩家期待已久的【五轉技能】正式推出，添加全職業五轉新技能，強化攻擊力、機動性、防禦能力，讓各職業玩法更豐富、更多元！同步於即日起至2月23日開放【極限燃燒】，每個帳號限定1隻角色，於Lv.10至Lv.200之間，每升等1級、額外再提升2級，衝等速度大提升！升級至Lv.30、Lv.100、Lv.150將各別送「裝備箱子」，幫助玩家提升道具及裝備，達Lv.200可再領取「Eternal Flame」稱號，大幅增加各項能力數值，全屬性+15、攻擊/魔力+15、BOSS怪物攻擊傷害+10%、無視防禦率+10%、10%追加經驗、神秘力量+50、最大HP/MP+750。

《新楓之谷》極限燃燒開放。(圖/遊戲公司提供)

【AWAKE覺醒之山】結合「等級系統」與「硬幣收集」的全新活動，以AWAKE覺醒的時間為設計概念，活動地圖為「武陵道場」的東洋風格；玩家可透過活動地圖中小遊戲，累積「覺醒硬幣」，每日狩獵怪物也可獲得300個「覺醒硬幣」，於「覺醒鑄幣商店」兌換「輪迴星火」、「祕法符文」、「核心寶石」等消耗道具，「裝飾商店」也可兌換裝飾道具及機器人；達成每日累積上限，可額外獲得「竹筍」於「竹筍商店」兌換「道具欄位擴充券」、「瞬間移動石」、「驚奇的怪物蒐藏蛋」等便利性道具。此外，「楓幣商店」可使用「楓幣」兌換時裝、騎寵、椅子等道具。

《新楓之谷》AWAKE覺醒之山。(圖/遊戲公司提供)

【聯盟戰地競技場】於即日起至3月3日展開第一季活動，以玩家聯盟戰地的角色卡組隊，可自行選擇六隻出戰角色，為隨機PVP模式進行五戰三勝的自動競賽，最終三勝的玩家為獲勝者；可依照不同的職業群、陣營、屬性，搭配不同角色組合，遊戲過程中會隨機給予不同BUFF增強攻擊力；獲勝20次可取得「選擇祕法符文交換券」、獲勝50次可取得「競技場傷害字型：第一季」、獲勝100次可取得「競技場無人機騎寵：第一季永久交換券」。

《新楓之谷》聯盟戰地競技場。(圖/遊戲公司提供)

《新楓之谷》台北西門町打造「楓潮體驗館」！溫妮、一隻阿圓、李友廷、泱泱擔任一日店長！

《新楓之谷》於1月23日至2月16日，於台北西門町(中華路一段與武昌街二段交叉口)打造【楓潮體驗館】，官方準備了便條紙、口罩套、口罩帶、三合一充電線、瓦煎燒、棒棒糖、限量虛寶兌換卡，總共放送一萬六千份獨家遊戲週邊，與玩家共襄盛舉！

《新楓之谷》台北西門町打造「楓潮體驗館」。(圖/遊戲公司提供)

※我在楓潮體驗館

於現場拍照使用楓潮GIF打卡、並標記「楓潮體驗館」，出示畫面即可獲得參加獎「棒棒糖」或「瓦煎燒」，並進行極限挑戰。

※極限挑戰

Step1挑選道具，擊倒所有標靶即成功過關、Step2於抽獎箱抽出色球，兌換對應獎項。

※楓潮週邊商品票選

完成週邊商品票選，可額外再獲得投票獎「實用虛寶-超級瞬移之石(7日)」，有機會兌換更多大獎。

※一日店長特別活動

1/23(六)15:00至15:40，國民妹妹－溫妮

1/24(日)15:00至15:40，超人氣YouTuber－一隻阿圓

2/15(一)大年初四15:00至15:40最帥宅男－李友廷

2/16(二)大年初五15:00至15:40國民老婆－泱泱

(科技)