曾任台北市中正一分局長、現警政署主任祕書方仰寧將接任台南市警察局長，但過去方仰寧曾於太陽花學運期間，因與抗爭者發生衝突，引發外界爭議。時代力量台南黨部批評，暴力鎮壓公民運動卻無人遭行政懲處、刑事追訴，也無任何警察長官要負責，現場指揮官方仰寧卻一路升官，這絕非面對公民運動應有的態度，對人事安排深表遺憾。

時力指出，太陽花運動至今已將近7年，時代力量2016年、2020年2屆都在立法院提出《三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例》草案，以期能查明真相，追究責任歸屬，並譴責類此暴力驅離的執法方式，但很遺憾在立法院中尚未完成審議。

時力表示，誠摯呼籲朝野共同完備相關法規、完成調查究責，別再讓「只有受害者、沒有加害者」的狀況一再重演，同時也對方仰寧接任南市警局長一案，再次表示遺憾。

今年58歲的方仰寧為彰化人，中央警察大學碩士，現任警政署主任祕書，過去曾任台北市警察局中正第一分局長、屏東縣警察局長、台北市警察局副局長、彰化縣警察局長、警政署警政委員等。

(中時 )