東華大學後門店家林立，提供學生打工、購物便利性，不過卻傳有一間餐館老店，專挑學生借錢給予利息，還要學生借貸供使用週轉，警方已證實通知被害學生製作筆錄，釐清案情，呼籲學生打工注意。（王志偉攝）

國立東華大學商店街上一間13年餐館老店，驚傳吸金逃逸，專挑涉世未深的學生，以互助會名義賺取利息，但學生不僅本金無法拿回，甚至有學生被店家遊說向銀行借貸，最高受騙金額達1百多萬元，自救會20多名學生聯名找上門，餐館業者卻於本月5日拉下鐵門、徹夜搬離，除向地檢署按鈴控告，吉安警分局也證實，已通知學生本周日前往警局製作筆錄，查明被騙原因。

法律系李姓同學向媒體投訴，他曾到這間餐館打工，林姓老闆娘曾游說招募加入互助會，出資2萬元可以賺取利息，李同學婉拒，店方則希望他能協助有無同學是否有意願加入，還有1千至2千不等介紹費。

李同學認事有蹊蹺，在臉書東華學生交流版、黑特東華發文詢問，沒想到陸續有20名同學遇到類似狀況，店家專挑打工學生，被騙2萬、5萬甚至10萬不等，當中還有長期在店家打工同學被積欠打工費用。還有附近店家出面指證確實「被倒會」。

另一謝姓畢業生今也出面指控，長期在該店打工，之後積欠5萬元打工費用，追討下已結清，但林姓老闆娘卻稱因疫情生意差，有一筆紓困貸款，希望學生代為向銀行申貸借予店家使用，並給予同學利息補貼。他和另一名前後被騙150萬元的同學已向檢方按鈴申告。

東華大學表示，已請校安與學生會會長聯絡，學務處可以提供協助，並提醒學生注意。目前學生組成自救會，除向花蓮地檢署按鈴申告、花蓮調查站舉發，吉安警分局也證實已與學生聯繫，將於期末考後，本週日到警局製作筆錄，調查被騙經過。

(中時 )