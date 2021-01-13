私立龍德家商欲改制為雙語中小學，卻因校地內含鎮有地，租金與回饋方式與地方談不攏宣布破局，圖為龍德家商董事長徐毓清（右）與校長徐詠芳（左）出面說明。（巫靜婷攝）

位於苗栗縣苑裡鎮，創校近半世紀的私立龍德家商，前年底宣布停招，將轉型為私立耶魯國民中小學，創全台私立高職改制雙語中小學的首例，但籌備4年，近日卻因校地內含鎮有地，租金與回饋方式與地方談不攏，13日由董事長徐毓清出面宣布停止籌備工作，放棄改制雙語學校，引各界震驚。

龍德家商為苗栗縣海線地區唯一家事類科學校，難敵少子化趨勢，108學年度起停招高職生，計畫斥資3.7億元拆除重建新校舍，改制為雙語中小學，但部分畸零校地為鎮有地，原是1973年苑裡鎮公所為獎勵私人興學無償提供使用，此次改制須先更新原土地使用同意書，但現因時空背景不同，地方認為學校應該繳租金。

徐毓清表示，學校願意放棄原無條件使用同意書，也同意依法支付每年近46萬元租金，但鎮代會態度反覆，否決租金方案後提出興建占地300坪公立幼兒園，學校答應並加碼苑裡鎮學子清寒獎學金等，但此方案去年底又遭否決，要求另議租金，協調1年多無法得到善意回應，深感「共榮共好」之心被踐踏而決定放棄改制。

苑裡鎮代表會主席洪晃琦回應，興建幼兒園是代表會與學校的共識，問題出在鎮有地租金太低，不符比例原則，他舉出鄰近的通霄國中由縣府年支付400多萬元租2000多坪土地當操場，龍德家商地處台1線旁地段佳，每年卻僅須付3、40幾萬元租用5000多坪土地，與鎮民期待落差太大，否認阻撓民間辦學。

徐毓清表示，籌備期間包含地質探勘、學校初步設計已投入約230萬元，現在不改制了，未來不排除增加科別，申請復招高職生，把原本要建設雙語學校的錢，重新整修龍德家商，植樹美化校園，並提出更優渥的獎學金吸引優秀學生，目前在校的高二、高三學生也一定會帶到畢業。

(中時 )