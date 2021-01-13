據消息人士透露，由於新冠疫情衝擊業務以及不斷的法律訴訟影響，印度汽車製造商馬亨達(Mahindra & Mahindra)在北美已砍去一半的人力。

不過消息人士指出，作為重整計畫的一部分，自去年中以來已經裁員數百名員工，裁員數高達北美部門(MANA)的三分之二。

裁減的職位包括底特律工廠的工程師和製造職位，以及銷售主管，該工廠主要生產越野車Roxor。

馬亨達正在審視業務，節省資本，和保留有獲利的或獲利潛力的業務。

MANA公司在聲明中指出，由於新冠疫情和國際法律訴訟，已經已經解雇部分員工，並在八月對該Roxor越野車業務發出中止的命令。

馬亨達與飛雅特克萊斯勒集團(FCA)正因智慧財產權侵犯案，雙方陷入曠日廢時的法律戰，也讓馬亨達無法在美國銷售Roxor車款。

然而在去年12月，馬亨達評估將贏得有利判決，因而為該公司出售Roxor業務鋪平道路。

(時報資訊)