LG 電子於首場 CES 2021 線上大展推出全新 gram 筆電系列新作。新款筆電強調輕薄、方便攜帶，兼具效能與續航力，無論身處何方行動自如不設限。並同步發表 Ultra 系列顯示器新品，帶給消費者更多選擇。

gram系列共四款全新機種，提供更多元選擇，包括：LG gram 17 (型號17Z90P)、 LG gram 16 (型號16Z90P)、LG gram 14 (型號14Z90P) 及 LG gram 2-in-1 14 (型號14T90P)，螢幕一律採用16:10 長寬比設計。與一般 16:9 筆電相較，螢幕可視面積加倍寬闊，可顯示資訊增加。鍵盤與觸控板同步加大，打字速度更快速及輕鬆。

全新高解析度顯示螢幕涵蓋 99 % (典型值) DCI-P3 色域，專為娛樂與工作而打造，成就精準不失真的色彩，帶來優異對比度與清晰細節。2021 新款版本採用極窄邊框設計，不僅為使用者帶來如臨實境的觀影體驗，外觀優雅有型。

為滿足消費者需求，LG gram系列皆搭載Intel 第 11 代 Core 處理器和Iris Xe顯示 晶片以及超速 LPDDR4x 記憶體，全機種皆通過 Intel Evo 認證。LG gram 17Z90P與16Z90P等型號則配備 80Wh 高能量密度電池，有效延長使用壽命，減少充電次數，使用者再也無需隨身攜帶電源供應器。

LG旗艦級gram 17擁有17吋大螢幕，賦予使用者大螢幕般的視覺饗宴，維持其便攜性，重量僅 1.35 公斤。全新 LG gram 16 與 14 同樣輕盈好攜帶，重量分別為 1.19 公斤 (2.62磅) 與 999 公克 (2.21磅)，厚度僅 1.68 公分 (0.66吋)。LG 巧妙運用超窄邊框與隱藏式軸承設計，使三款型號實現 90% 的螢幕佔比 (STBR)。

全新 LG gram 2-in-1 筆電 14 吋版本採用 360 度軸承設計，其擁有卓越的輕盈度，造就無與倫比的自由操作空間。更搭配支援 Wacom AES 2.0的觸控筆，用戶可透過觸控筆瀏覽與操控，享受精準流暢的手寫及繪圖體驗。

LG UltraGear顯示器。（LG 提供／黃慧雯台北傳真）

全新 UltraGear、UltraWide 與 UltraFine 系列顯示器將大幅增進生產力，並提供強大娛樂體驗，成為電競玩家、數位設計師和技術專業人員日常或辦公使用的最佳助手。

LG 全新 UltraGear 電競顯示器 (型號 32GP850) 支援 Nano IPS 1ms (GTG) 動態模式抑制反應時間，將電競體驗推向極致。新品具備高速、高畫質、高解析度並支援 DCI-P3 98% 廣色域，能與任何類型遊戲搭配並提升沉浸效果。

LG 32GP850 顯示器傳承 2020 年前代產品 (27GL850) 的各項優勢。31.5 吋 QHD Nano IPS 螢幕搭配 165Hz 超高更新率液晶顯示面板 (可超頻至 180Hz)。更兼容 NVIDIA G-SYNC，使玩家在暢玩電競遊戲時宛若身歷其境般，無撕裂或延遲的反應。新款顯示器的螢幕經霧面處理以消除反光，背面的圓環設計更彰顯 LG UltraGear 系列具未來感的獨特美學。

LG UltraFine(左）與LG UltraWide顯示器。（LG 提供／黃慧雯台北傳真）

另一款獲頒 CES 2021 創新獎的產品LG UltraWide 顯示器 (型號 40WP95C)，搭載 40 吋 Nano IPS 曲面螢幕及 5K2K UltraWide (5,120 x 2,160) 解析度和 21：9 長寬比。寬廣螢幕可同步執行多項工作，有助提高生產力。適合數位內容創作者和開發者等每天皆需多工處理的使用者。產品具備 DCI-P3 98% (典型值)廣色域 (相當於 sRGB 135%)，可以呈現清晰銳利的圖像，滿足專業使用者對於精準色彩細節的需求；支援 HDR 10 則展現高動態範圍技術的效果。LG UltraWide 顯示器搭載 Thunderbolt 4 等多樣連接埠，只需透過一條傳輸線即可流暢快速地傳輸資料和充電，滿足現代專業工作者的需求。顯示器的設計符合人體工學，可自由調整傾斜度、高度並旋轉，使所有使用者皆能輕鬆舒適的使用。

LG UltraFine Display OLED Pro (型號 32EP950) 顯示器具備真實色彩再現能力與HDR 與 SDR畫質，適合視覺特效設計師、電影或動畫製作人等創意工作者使用。這台 31.5 吋 4K 顯示器搭配 OLED 自發光螢幕，對比度高達 1,000,000：1，且逾 800 萬顆畫素獨立控光，有效消除 HDR LCD 螢幕常見的光暈干擾。此外，DCI-P3與 Adobe RGB 色域範圍均達 99% (典型值)，色彩顯示鮮明自然。

在 10-bit 4K OLED 顯示器與LG Calibration Studio 校準功能雙重加持下，LG UltraFine Display OLED Pro 的逼真色彩滿足數位設計師的高標準。使用者可直接利用 LG 硬體校準解決方案調整畫面，確保色彩擁有最高精準度與一致性。為了方便連接各式裝置，顯示器的連接介面配置完善，包含一個可支援 90W 高效充電的USB Type-C、兩個 DisplayPort、一個 HDMI 及三個 USB 連接埠。

(科技)