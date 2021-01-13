冷氣團近期頻頻來襲，1月12日至13日寒流發威，富邦產險表示，持續監控氣溫變化，共有25件溫度參數養殖水產保險達到理賠條件，於是立即啟動第二次快速理賠並於13日完成全數逾110萬元理賠給付，給予漁民最即時的補償。

根據統計，1月9日至10日的前一波寒流造成嘉義、台南及高雄地區養殖漁業災損，富邦產險溫度參數養殖水產保險理賠金額近2,000萬元；短短幾日內，寒流再度來襲，12日深夜至13日清晨，嘉義及台南地區再度遭受低溫衝擊，計有25件保單出險，理賠金額超過110萬元。

富邦產險表示，該產險主動協助漁民再度啟動快速理賠作業，已於13日完成理賠金給付，發揮農業保險守護農漁民辛勞的價值。由於天然災害發生頻率及強度持續增加，農林養殖漁業飽受颱風、豪雨、乾旱、甚至寒害等天然災害威脅，政府除規劃現金救助、補助及低利貸款制度來彌補農漁民損失，近年更積極與保險業者合作，推廣養殖水產、梨農作物等多樣農漁業保險，引導農漁民透過公部門補助搭配農業保險規劃，建立分散天災風險的雙重屏障。

富邦產險客戶在此次寒害遭受損失，富邦產險以最快速度協助保戶申請理賠，該公司保戶可透過24小時免費服務專線（0800-009-888）進行理賠諮詢。

(工商 )