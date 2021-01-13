量販家電業年度最大春節檔期即將到來，家家戶戶除舊布新過新年，從採購年節禮盒、圍爐年菜、年貨食品到電器等，都是重點熱銷品項。第一銀行看準新春商機，與各大量販超市及3C家電業攜手推出強檔活動，最高祭出20％刷卡回饋。

持第一銀行icash聯名卡在指定量販超市（大潤發、大買家、家樂福、愛買、大樂、楓康、頂好、JASONS、喜互惠、美廉社等10家連鎖通路）單筆刷卡只要滿100元（含）以上且登錄，即享5％刷卡金回饋（每戶每期帳單回饋上限300元）。

以愛買為例，春節檔期除滿額最高贈500元現金抵用券外，最佳採買攻略為HAPPY GO會員於指定日持第一銀行icash聯名卡單筆消費滿2,000元以上，除立即打9折，再贈100元現金抵用券，登錄icash活動再回饋5％，等同最高可享20％回饋。

隨著全球疫情蔓延影響國人出國旅遊計畫，省下來的旅費如何花，換新家電、手機犒賞自己跟家人正是時候，為搶攻年終家電汰舊換新商機，第一銀行推出最殺優惠，即日起卡友於全國電子、燦坤3C、大同3C、LG消費分期最高享2,300元刷卡金回饋，週五一卡通聯名卡卡友日，單筆滿千享2％現金回饋，新戶再加碼1.2％現金回饋，最高回饋達3.2％，無需等待，精打細算的您，現在下手最划算。

第一銀行推出10％現金回饋「宅食樂」刷卡活動，防疫不出門也能消費享樂。6月底前，在foodpanda、Netflix、KKTV、Spotify、KKBOX、iTunes、Google Play等通路享10％回饋，綁定iLeo信用卡或星璨卡再加碼2％優惠。當全家宅在一起時，透過數位影音串流平台追劇或是親子線上學習，12％超高現金回饋，更能為宅居生活增添驚喜。

(工商 )