名間鄉何姓婦人7個月大的女嬰，因為誤食洗衣球凝膠，四處求援，卻因南投縣的醫院沒有處理嬰兒救治的設備，必須轉送彰化基督教醫院，因此向警方求助；中興警分局員警火線救援，1小時的車程，25分鐘就達陣，順利將女嬰送醫治療。

中興警察分局府西派出所警員陳弘霖、劉亭毅，12日下午4點多，受理何姓婦人求助「拜託救我女兒！」員警了解狀況危急，而且當時正值交通顛峰時間，立即以警車當救護車，一路鳴笛飛車趕往彰化，女嬰經過治療已無大礙，也讓員警鬆了一口氣。

警方指出，何姓婦人的嬰兒誤食洗衣球凝膠，由救護車送到竹山秀傳醫院，但該院沒有醫療嬰兒的設備；於是轉送草屯佑民醫院，但醫院也無法處理！

由於只有彰化基督教醫院有兒童急診，因此，何姓婦人抱著女兒奔進府西派出所求助，希望員警幫忙護送女兒就醫；何女感激警方及時伸出援手，否則稍有延誤，後果可能不堪設想。

中興警分局長黃念生表示，同仁以同理心的態度服務民眾，值得肯定，並強調員警執勤時，如發生緊急事故，常需仰賴處理者的應變能力，該案員警遇到緊急狀況，以警車充當救護車，並掌握救治的黃金時間，充分展現警方聞聲救苦的一面。

(中時 )