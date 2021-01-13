近日嘉義縣六腳鄉都傳出硬質玉米、青割玉米的穀粒，疑因寒流充實不完全。（張毓翎攝）

縣議員黃鉦凱表示，遠眺崩山村等地的玉米田，許多都枯萎。（張毓翎攝）

寒流來襲，嘉義沿海布袋鎮、東石鄉及義竹鄉文蛤池混養的虱目魚受害嚴重，近日連平地六腳鄉都傳出硬質玉米、青割玉米的穀粒，疑因寒流充實不完全，導致歉收近一半。吳姓農民說，去年9月剛栽種時發生旱災，玉米無法發芽，現在正結穗又遇上寒災，對他們根本是「二次傷害」。

去年無颱風入侵台灣，降雨時間也少，但多數農民為了節省勞力成本，玉米植株埋得較淺，而淺層土壤缺水乾燥，使得玉米要長大時，無法發芽、枯萎受損，生長不如預期，縣府將依天然災害救助辦法請報農委會，農委會主委陳吉仲還到嘉義勘災2次，並公告救助辦法。

縣議員黃鉦凱表示，當時六腳鄉農民到公所申請，但許多人沒通過補償標準，現在玉米田又發生寒害，受害的玉米植株外表看起來跟正常的差不多，但撥開葉子，發現穀粒充實不完全，上半部都沒有結穗，遠眺崩山村等地的玉米田，許多都枯萎，農民損失慘重，希望中央能專案處理，討論是否納入寒害農損作物。

台南區農業改良場朴子分場長游添榮表示，農民通常會在中秋節前後栽植硬質、青割玉米植株，9月至今長期乾旱，研判應該是水分不足，造成玉米生長不良，跟寒害沒關係，日前有接獲台南市後壁區玉米農有類似狀況，目前嘉義地區還未聽說。

六腳鄉公所說，12日下午接獲陳情派員到現場查看，目前災損情況仍在調查中；嘉義縣農業處農林作物科長李秋瑩表示，經縣議員黃鉦凱及在地村長反應，縣府已先請公所先去了解，如果是寒害造成，會依受損狀況啟動相關勘查程序。

(中時 )