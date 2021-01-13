專養虱目魚戶黃健翔苦訴，這些越冬魚本來等過年後，賣好價錢，如今死光一半，到現在還在撈死魚。（黃健翔提供／張毓翎嘉義傳真）

寒流過境，嘉義沿海文蛤池混養的虱目魚幾乎全死光光，而深水專養的虱目魚，魚屍近日逐漸浮現。「給孩子的紅包錢，不曉得怎麼辦！」專養虱目魚戶黃健翔苦訴，這些越冬魚本來等過年後，賣個好價錢，如今死光一半，近5萬尾全部沒了，到現在還在撈死魚。他痛批，混養虱目魚可報災損，專養的卻不行，一樣是虱目魚損害，為什麼還要分？實在不合理。

前年逢暖冬，越冬魚寒害輕微，產量穩定，但受到新冠肺炎疫情影響，市場需求有限，虱目魚價格慘跌，收購價一度喊到每台斤26元。黃健翔說，因疫情影響養殖產業，政府去年推動生產調節獎勵，補助整池消毒、疏養及延後放養，避免集中上市。去年放養越冬魚的養殖戶，與往年相比減少許多，想冒險越冬養殖，賭好價錢。

黃健翔嘆，這些魚跨年期間的寒流平安度過，本來看好過年後，虱目魚收購價有機會漲到每台斤40元，想不到第2次寒流，沿海風大、最低溫達7℃，魚隻陸續浮起，池子愈大，水位愈難拉高，水溫容易下降，因此受害愈嚴重，14池到處魚屍遍野，預估損失上百萬元，日前向鄉公所申報災損，卻說還未達補償標準無法報災損，「損失的同樣是虱目魚，為什麼還要分？」

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，救助啟動程序為災情速報損失面積達5％以上，縣內專養虱目魚養殖面積為2142公頃，目前受害面積為21公頃，未超過1％，但水產低溫寒害有延遲性，漁民有受害要及時通報公所，縣府一定積極向中央爭取救助。

(中時 )