台北市長柯文哲去年決定跨年晚會照常舉行，遭外界罵翻，他13日接受廣播媒體採訪，首度回應認為3個民進黨執政縣市串連停辦，應查出誰在帶風向。對此，基隆市長林右昌表示，當時與桃園市長鄭文燦討論後，第一時間告知北市，怒批柯卻自己穿小鞋，還不肯脫下。

林右昌表示，柯大錯特錯而且沒道義，這次回應要替自己和其縣市長討公道，單純對事不對人，並還原當天狀況，他說，去年12月30日下午4點半先和市府團隊重新商討跨年晚會要不要正常舉辦，當時已經決定好改成線上直播，爾後更在5點半接到鄭文燦電話。

林右昌說，與鄭僅通話2至3分鐘，單純討論何時要對外宣佈消息，掛斷電話後，立馬想到若基隆、桃園自己宣布未告知北市，怕會讓柯誤會，原本要親自打電話告知，但因在外跑行程臨時找不到電話，因此決定請綜發處長林昆鋒轉達。

林右昌指出，當時幾乎同一時間告訴柯這個決定，怒批柯卻自己要穿小鞋，穿了還不肯脫下來，他說，高雄市長陳其邁還是看到新聞才得知消息，台南市長黃偉哲則是自己提前得知自行宣布。

林右昌認為，柯相當莫名其妙，自己決定要舉辦跨年晚會，民眾不買單，卻又要說民粹一詞，活動要不要舉辦明明是各地方政府自行決定，到底「關衛生福利部長陳時中什麼事，關總統蔡英文什麼事」，要求柯能不能正常點，單純當一個市長，不要什麼事都政治陰謀論。

(中時 )