寒假即將到來，新北市青少年圖書館特別推出「SAMLabs程式創客」寒假研習營活動，將帶青少年透過沉浸式的體驗，發揮想像力，自己創造各種新科技。1月25日起連續3周，邀請同學寒假期間體驗生活程式設計的樂趣。活動免費，即日起報名。

新北市立圖書館表示，程式教育成為全球風潮，108課綱更將數位素養、演算法和程式設計等能力指標納入國高中課程。新北市青少年創新學習中心今年寒假特別推出「SAMLabs程式創客」寒假研習營活動，邀請專業老師進行授課，讓青少年學子可以免費創客體驗。

SAMLabs為英國認證的程式語言steam教具，藉由動手組裝實體的模塊零件、操作開關或插頭，可以控制馬達、結合樂高積木和紙模型，能做出遙控器車、動力機械等應用，讓學生可以發揮創意，自己動手完成自己感興趣的作品，不像一般傳統程式語言教學，必須坐在電腦前，寫一堆程式語碼，從製作過程中並可學習各種學科及跨學科知識。

青少年圖書館主任林俊宏表示，「SAM Labs」透過沉浸式的創客體驗，讓學童可以透過動手探索和可視化的結合方式，創造出屬於自己的產品，同時學會邏輯思考、編程和DIY組裝技能，不但謂動手又動腦，饒富趣味的學習方式很容易被孩子接受，可以簡單體會程式的魅力，是非常適合初學者有趣的入門教學。

「SAMLabs程式創客」寒假研習營活動，1月25日、2月1日、2月8日，連續3周免費課程，即日起開放線上報名，歡迎有興趣的小三至小五學童報名參加。活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／），洽詢電話（02）22128905。

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