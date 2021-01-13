林口分館內也設置專區放置林口教育基金會所捐贈的圖書，民眾借閱該區書籍即可領取「牛年祈福紅包」。（新北市立圖書館提供／李俊淇新北傳真）

財團法人林口教育基金會為鼓勵民眾用閱讀智慧累積財富，特別選在年節前夕送上愛心書香紅包，捐贈新北市立圖書館林口分館5萬元的購書基金，添購熱門暢銷新書及優質童書，此外林口分館也特別加碼準備了300份的「牛年祈福紅包」，只要借閱林口教育基金會贈書的讀者都可以領取。

財團法人林口教育基金會回饋家鄉，捐贈圖書已邁入第4年，今(13)日在林口分館舉行贈書儀式，由新北市立圖書館館長王錦華致贈感謝狀，感謝林口教育基金會長期挹注經費資源，協助林口分館購置圖書，提升兒童與市民的閱讀量能。

王錦華表示，春節除了吃喝玩樂外，可以利用這段長假，看幾本自己喜歡的書，或者避開擁擠的人潮改到圖書館走春。林口地區陸續改造了林口分館，並新建林口東勢及西林圖書閱覽室，而明年李科永紀念圖書館並將落成，希望提供地方多樣化的閱讀空間與貼心服務，吸引更多人使用圖書館。

財團法人林口教育基金會陳世忠董事長表示，現在許多學童的生活已完全離不開3C產品，希望可以讓放下3C，拾起書本，享受美好愉快的閱讀時光，也藉此為新北市的閱讀資源貢獻ㄧ份心力，希望能對學童有實質上的幫助。

議員蔡淑君則呼籲社會各界一同投入閱讀推廣的行列，讓孩子可以多閱讀好書，用閱讀豐沛心靈，開拓學習視野，提升新北市學童的閱讀能力與競爭力。

(中時 )