彰化縣環境局13日公布26鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間。（吳敏菁攝）

彰化縣環境局13日公布26鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間。（吳敏菁攝）

距離農曆過年僅剩1個月，彰化縣環境局13日公布26鄉鎮市公所巨大垃圾收運及春節期間垃圾收運時間，即日起至2月10日為期1個月，將協助民眾清運巨大廢棄家具，若有清運需求

，可與所在地清潔隊聯絡安排清運。

彰化縣環保局為提升全縣環境清潔，配合國人年終大掃除的習慣，於每年除夕前1個月推動年終大掃除環境清掃活動。年終大掃除從1月12日至2月10日，縣內各鄉鎮市規劃「環境清潔週」辦理年終大掃除各項工作，期間協助民眾清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡安排清運，請勿任意丟棄，造成環境髒亂。

環保局呼籲，住戶、商店、工廠，應負責清理戶內包括騎樓及戶外四周2公尺以內地段，包括屋後溝之環境衛生，政府機關則進行辦公廳舍周邊50公尺內整體外觀環境清理工作。

春節前，2月10日除大城鄉停止清運垃圾外，其餘鄉鎮市照常清運，2月11日除夕當天全縣鄉鎮市皆正常清運，春節期間彰化市、芬園鄉、和美鎮、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、田中鎮、北斗鎮及埤頭鄉公所有排定特定路線或定點清運垃圾。

2月14日（初三）大村鄉提前恢復清運、2月15日（初四）鹿港鎮、溪湖鎮及二林鎮提前恢復清運，2月16日（初五）除溪湖鎮、芳苑鄉停收及埤頭鄉定點收運外，其餘鄉鎮市恢復清運，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車，以維護環境清潔。春節期間各鄉鎮公所清潔隊垃圾清運詳細資料可上彰化縣環保局網站，有彙整表格，民眾亦可透過各公所網站或臉書查詢。

(中時 )