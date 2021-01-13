新竹街口攻城獅球員田浩（左起）、高國豪、李家瑞勉勵HBL學弟。（大會提供）

總部設立在新竹縣的手搖飲品牌「日出茶太Chatime」，為了提升地區籃球運動風氣與競賽水準，主辦2021日出茶太菁英盃籃球邀請賽，集結8支HBL高中男子籃球甲級球隊，要在「風城」掀起「籃球瘋」。

大會今天在新竹縣竹北市舉辦賽前記者會，正式揭曉本次參賽名單，除了新竹地主東泰高中及光復高中外，另有6支來自台灣各地的HBL勁旅，分別是今年挑戰HBL 3連霸的能仁家商、南湖高中、強恕高中、治平高中、三民家商、高苑工商。記者會上更同步曝光以在地球隊為主軸拍攝的形象片，誓言要擊敗列強，將冠軍留在新竹。

從HBL開始展露頭角的P. LEAGUE+新竹街口攻城獅好手高國豪、田浩、李家瑞也特地現身記者會現場，特別以學長身份，來鼓勵學弟們，要把握每一秒上場時間、全力以赴，不要在HBL生涯中留下半點遺憾。

地主隊東泰高中教練高丁國柱表示，今年東泰闖進HBL八強，此次賽事正好可以戰養戰、讓球員多磨練，東泰高中球員廖慈恩提到，每支球隊都有一定實力，難以選出哪一隊特別難對付，不過每一場比賽他們都會全力以赴。

另一支地主球隊光復高中，連續3年勇闖HBL八強，也是出茶太菁英盃籃球邀請賽奪冠熱門之一，教練陳定杰說：「非常感謝主單位六角集團，讓新竹子弟兵有機會在鄉親面前打球，會努力為新竹留下冠軍。」今年受新冠肺炎疫情影響自美返台加入光復高中陳將双，表示難得有機會在新竹主場比賽，希望球迷可以踴躍進場，為光復高中加油。

此次主辦賽事的六角國際，長期贊助支持台灣籃球不遺餘力，除了支持HBL賽事，也多方贊助地區性的運動，為增添賽事的精彩度也特別祭出高額優勝獎金，預賽階段將從下周二（19日）進行到周日（24日），八支球隊先分兩組進行循環賽，各組取前兩名晉級四強，再透過單淘汰決定最後冠軍。

(中時 )