美國駐聯合國大使克拉芙特取消來台訪問,台派聯盟發聲明表示,非常失望,不過,鼓勵蔡英文總統政府不要氣餒,要再接再厲。

台派聯盟發聲明指出,本來今日下午台派聯盟各社團號召眾多支持群眾們,歡天喜地至松山機場接機,要讓克拉芙特大使感受到台灣人的溫暖及心意。一方面擔心有親中人士去機場搗亂,讓大使誤以為台灣人都像國民黨費鴻泰等人,不歡迎她的到訪。

聯盟指出,對美國國務院臨時取消克拉芙特訪台計劃有五點聲明; 一是,了解美國正面臨總統交接,難免會有些紛擾及各種考量。取消訪計劃不表示美國減少對台灣的支持。

聯盟說,二是期望美國總統交接順利平和,並歡迎美國新政府盡快派遣高層官員來台訪問,來台體驗台灣人民對美國的友好支持。

至於三是,聯盟指出,鼓勵蔡英文總統政府不要把 Craft 大使取消來台訪問當 成一種挫折或失敗,美國國務院宣布大使要來台訪問,已經是多年以來最好的成就,雖然因故取消,台美關係已經更上層樓了,政府不要氣餒,要再接再厲。

聯盟說,四是呼籲所有的台灣人民不分藍綠,支持台灣政府改善台美關係,請不要用言語輕蔑台灣,長目前中國敵國之志氣,以滅台灣國家之威風。

聯盟最後一點強調,期盼世界各國能比照美國,拆除官員訪問台灣的障礙,和台灣建立更友好的關係。並支持台灣加入聯合國及其週邊組織,一起來替地球村努力。

台派聯盟原訂在113歡迎活動中,製作歡迎英文旗幟;以 「In God, we believe and trust!(我們相信有神而且信任神)」文字中加入美國與台灣國旗。

聯盟表示,這句話最足以代表自由民主 陣營與中國共產帝國的不同價值信仰(Faith)。這樣的圖案可以表達台灣人民與美國人民的友好關係;一個社會失去對神性的信仰,這個社會自然非常容易受到撒旦妖魔的誘惑而跌倒墮落,台灣人民仍然在人性的提升中努力,美國人民也正面對人性神魔交戰的掙扎。祈願上帝賜福台灣,也賜福美國。

(中時 )