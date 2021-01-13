美國駐聯合國大使克拉芙特取消來台訪問，台派聯盟發聲明表示，非常失望，不過，鼓勵蔡英文總統政府不要氣餒，要再接再厲。

台派聯盟發聲明指出，本來今日下午台派聯盟各社團號召眾多支持群眾們，歡天喜地至松山機場接機，要讓克拉芙特大使感受到台灣人的溫暖及心意。一方面擔心有親中人士去機場搗亂，讓大使誤以為台灣人都像國民黨費鴻泰等人，不歡迎她的到訪。

聯盟指出，對美國國務院臨時取消克拉芙特訪台計劃有五點聲明； 一是，了解美國正面臨總統交接，難免會有些紛擾及各種考量。取消訪計劃不表示美國減少對台灣的支持。

聯盟說，二是期望美國總統交接順利平和，並歡迎美國新政府盡快派遣高層官員來台訪問，來台體驗台灣人民對美國的友好支持。

至於三是，聯盟指出，鼓勵蔡英文總統政府不要把 Craft 大使取消來台訪問當 成一種挫折或失敗，美國國務院宣布大使要來台訪問，已經是多年以來最好的成就，雖然因故取消，台美關係已經更上層樓了，政府不要氣餒，要再接再厲。

聯盟說，四是呼籲所有的台灣人民不分藍綠，支持台灣政府改善台美關係，請不要用言語輕蔑台灣，長目前中國敵國之志氣，以滅台灣國家之威風。

聯盟最後一點強調，期盼世界各國能比照美國，拆除官員訪問台灣的障礙，和台灣建立更友好的關係。並支持台灣加入聯合國及其週邊組織，一起來替地球村努力。

台派聯盟原訂在113歡迎活動中，製作歡迎英文旗幟;以 「In God, we believe and trust!(我們相信有神而且信任神)」文字中加入美國與台灣國旗。

聯盟表示，這句話最足以代表自由民主 陣營與中國共產帝國的不同價值信仰(Faith)。這樣的圖案可以表達台灣人民與美國人民的友好關係；一個社會失去對神性的信仰，這個社會自然非常容易受到撒旦妖魔的誘惑而跌倒墮落，台灣人民仍然在人性的提升中努力，美國人民也正面對人性神魔交戰的掙扎。祈願上帝賜福台灣，也賜福美國。

(中時 )