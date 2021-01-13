台灣疫情控制得宜，有助我國海外高階攬才；國發會副主委施克和今表示，「就業金卡」去年共核發1399張，呈現大幅度成長現象，累計上路3年至今，累計發出1945張，其中，美國籍最多，香港、英國分別排名第二、第三名，申請領域又以「經濟」佔最多數。

施克和分析，就業金卡發放幅度大幅增長，主要是我國產業居國際價值鏈的關鍵地位，加上防疫有成，後疫情時期前景看好，去年就業金卡核發1399張，為「外國專業人才延攬及僱用法」施行至108年底(23個月)、核發546張的2.6倍。

金融業高階主管表示，金融業海外高階攬才真的不容易，尤其華人區的香港、新加坡，薪資高出台灣好幾倍，過去是很多國際人才首選的海外工作區域，但去年台灣疫情控制得宜，在國外居家辦公、活動停辦之際，台灣經濟活動還能正常舉行，打破薪資為最大考量的主因。

為強化延攬及留用全球金字塔頂端的就業金卡持卡人，國發會於去年10月6日起，成立「台灣就業金卡辦公室」，對外籍高階人才提供一條龍專業服務，為台灣吸納高階之外國特定專業人才，同時協助這些專才建立與台灣在地連結，從工作領域到生活層面逐漸融入台灣社會。

此外，金卡辦公室亦致力於搭建台灣產業與金卡持卡者間的橋梁，創造雙邊互動認識機會，為台灣產業發展注入活水泉源；工作人員中有來自美國的軟體工程師孫逸安，他是就業金卡持卡人之一，以外國人的眼光，幫忙建置就業金卡網站。

金卡辦公室最重點的業務是，鎖定關鍵人才，主動出擊延攬，建立國際人才海外延攬網絡，針對已與台灣有所鍵結之人，包含曾來台就學、商務履約來台、海外國人子女等，參與渠等出入之相關國外活動、社團(如學生會群組等)、平台，拓展海外人脈網絡，並預計與12個該類國外社群建立正向連結，以利鎖定人才及主動推廣就業金卡，延攬國際高階人才來台。

除此之外，金卡辦公室工作還包括大數據分析目標群體並建立人才資料庫、推動整合性國內外行銷工作，打造國家品牌形象等。

(中時 )