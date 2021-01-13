谷歌（Google）旗下影片平台YouTube周二晚間向白宮發布警告，表示川普上傳的內容已違法該公司政策，該帳號將暫停影片上傳權限七天。此為繼谷歌、臉書、推特等多家社交平台暫停川普總統帳號之後，又一社交平台加入封鎖川普行列。

YouTube表示，川普最新影片違反該平台禁止發布煽動暴力內容原則，系統已啟動「一犯封殺（one-strike）」，意即用戶至少七天不得上傳內容，留言功能遭強制關閉。

依據YouTube的三犯規則，頻道在第一次違規時將被停權一周，第二次違規遭停權兩周，第三次違規則遭停權90天。此次YouTube限制川普帳號上傳，但該帳號仍可使用，原有的影片亦可播放。

YouTube聲明指出，「在經過檢視後，由於有引發暴動的疑慮，因此我們以違反公司政策為由，移除川普頻道的最新內容。考量到暴力的隱憂持續，我們也將無限期關閉川普頻道的留言，如同我們對其他人留言出現安全疑慮的頻道所採取的作法。」

推特已宣布「永久」停用川普帳號，臉書也暫停川普的帳號，至少到政權和平轉移完成為止。

(工商 )