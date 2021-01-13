2020全球因為新冠肺炎疫情導致陷入低潮與不安，人們期待於2021年的曙光再現，知名運動品牌今天推出新產品，找來了田徑選手林昱堂、林詩亭、游泳王冠閎、跆拳道蘇柏亞與籃球黃鎮等多位好手站台，選手們也都道出新年希望與目標，期許自己能夠勇敢尋夢。

隨著農曆新年將至，台灣亞瑟士邀請去年旗下不斷突破自我的菁英選手王冠閎、林詩亭、蘇柏亞、林昱堂和黃鎮，親自演繹SUNRISE RED系列商品，並揮毫寫下自己的2021年度代表字，象徵群英飛騰，新的一年將火力全開，能量滿滿。

王冠閎在去年大破200公尺蝶式短水道世界青年紀錄，也獲得109年度最佳運動員獎；林詩亭不斷推進個人成績，全大運100公尺跨欄跑出13秒04，離全國紀錄僅差0.11秒；蘇柏亞在全大運跳級拿下女子跆拳道57公斤金牌，今年目標將踢進東京奧運；林昱堂則在跳遠項目表現穩定，成為下一個破8公尺紀錄最近的選手，放眼達標東京奧運8公尺22；籃球員黃鎮在SBL台啤籃球隊，不管得分、抄截和阻攻皆有亮眼表現，被譽為最佳射手。

活動現場5位選手也用書法寫下自己的年度代表字，王冠閎寫下「勝」，將字拆解為卷、月、力代表面對接下來目標將孜孜不倦，透過日以繼夜的努力練習達成年度目標，也分享自己去年度在歐洲聯盟參賽時，面對身邊世界頂級選手，仍要保持穩定心態專注自我突破。

林詩亭以「穩」字期許自己在追逐成績、面臨壓力時，每一個步伐都能更加沉穩；蘇柏亞則積極挑戰東京奧運的參賽資格，寫下「接」希望自己可以更敞開心胸接受一切挑戰。

林昱堂以「責」期許自己在2021年不論面對家人教練都能更加有責任心，接下來2月即將參與春季盃賽事，透過短跑訓練加強自己的速度與衝刺力，效力於SBL台啤隊的黃鎮前陣子傷勢在身，以「靜」作為代表，期許自己在新的一年能更冷靜判斷每一件事，也靜待隨時重返戰場。

(中時 )