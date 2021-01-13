大陸科興生物技術公司（Sinovac Biotech）開發的新冠疫苗，在各國臨床試驗中公布呈現的保護效力結果大相逕庭，巴西公布的最新疫苗整體效力更大幅度降至50.4%，只稍稍跨越世衛規定的50%效力門檻，甚至遠不及前一周公布的78%效力。

大陸科興生物技術公司（Sinovac Biotech）開發的新冠疫苗在巴西的臨床試驗顯示，整體保護力僅50.4%。

綜合美媒CNBC、英國廣播公司（BBC）報導，布坦坦研究所（Instituto Butantan）昨（12）日公布大陸科興生技開發的新冠疫苗在巴西的後期臨床試驗結果，結果顯示疫苗整體保護效力為50.4%，低空掠過世界衛生組織（WHO）規定的50%效力門檻。

值得注意的是，布坦坦研究所上周公布的數據顯示，科興疫苗的保護力達78%，昨日更新的效力數據卻大幅降低將近30%。

布坦坦研究所指出，主要原因在於他們新納入了那些不需要治療的「非常輕度」感染病例，使得整體保護效力降至50.4%。

布坦坦研究所強調，臨床試驗結果顯示，科興疫苗對於預防接種者成為輕症染疫者的效力為78%，預防接種者成為需要接受治療的中度、重度患者的效力為100%。

不過科興疫苗在不同國家的實驗數據結果不同仍引發關注，印尼11日公布疫苗保護效力為65.3%；去年12月，土耳其的期中分析結果顯示疫苗效力達91.25%，路透社引述專家說法指出，同一支疫苗在不同國家的臨床實驗結果產生差異並不罕見，不過確實會削弱大眾對這支疫苗的信任。

儘管效力僅約50%，布坦坦研究所已經向巴西國家衛生監測局「Anvisa」申請科興疫苗「CoronaVac」的緊急使用授權，「Anvisa」預計17日決定是否批准。「Anvisa」批准疫苗緊急使用授權的門檻同樣為50%。

輝瑞（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗的臨床試驗數據均顯示保護效力達95%，牛津AZ疫苗平均效力也有約70%，相比之下科興疫苗的效力偏低。

(中時新聞網)