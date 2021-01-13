京元電子集團13日在竹南分公司捐贈器材給後龍仁德醫專學生教學之用。（京元電子提供／謝明俊苗栗傳真）

全球半導體最大的專業測試廠「京元電子」集團，13日捐贈一批「水質分析儀器」給後龍仁德醫專，由仁德醫專校長黄柏翔與京元電子董事長李金恭兩人共同主持，市值65萬元的離子分析儀器IC，原為京元電子執行檢測使用，現贈與仁德醫專作為教學研究使用，希望能培育學生實作能力。

京元電子集團主要從事半導體封裝測試業務，對於社會公益投入資源與人力從不間斷，多年來致力於臺灣社會及苗栗的回饋，協助偏鄉學校及促進苗栗當地產業發展，落實其「關懷社會、永續發展」的理念。

京元電子為善盡企業社會責任，與學術界建立長期合作關係，不僅提供有給薪的實習機會，並特別調撥公司的實驗設備捐贈給仁德醫專，充實該校實驗室設備，協助學校培育具實作能力的優秀學生，為社會人才培育奉獻心力。

仁德醫專黄柏翔校長表示，儀器贈與所代表的意義不僅止於善用資源，學校師生亦能多所獲益，這部儀器具備微量且精確的實驗分析能力，對教學、研究助益良多，讓實務上的操作訓練更加完備、研究分析愈顯精良。目前學校職業安全衛生科3位學生在京元電子全學期實習，不僅學習高科技廠的安全衛生管理技術，更獲得與員工相同的住宿與薪資福利，感謝京元電子提供如此完善的實習環境。

(中時 )