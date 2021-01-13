朱銘美術館迎接牛年新春，推出三檔全新展覽。（朱銘美術館提供）

為迎接2021年農曆新年，朱銘美術館將於1月25日至2月11日閉館，進行年度歲修，在大年初一（2月12日）重新開館，以活力十足的塗鴉藝術迎接牛年新春，推出三檔全新展覽《無限－塗鴉俱樂部》、藝術家互動展《看得見的聲音—並並蹦蹦大樂隊》和適合親子同樂的《我的塗鴉秘密基地》，和大家牛年「牛」起來塗鴉，Happy New Year！

《無限－塗鴉俱樂部》邀請9位活躍於國內外的台灣塗鴉創作者BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG，於展覽現場現地創作，將長達45公尺的中央長廊兩側壁面，化為年輕創作者揮灑創意的舞台，揭示「塗鴉藝術進入美術館」的當代藝術風潮，並於2月23日至28日現地創作開放遊客觀摩，讓大家看展同時能感受參與塗鴉的創作氛圍。

呼應《無限─塗鴉俱樂部》新展，為學齡前孩童打造的「Art多一點實驗室」推出《我的塗鴉秘密基地》，空間設計成小孩的房間，留白的牆面和傢俱、燈箱畫布及童書繪本，讓小朋友天馬行空任意揮灑，跳脫紙上塗鴉的方式，讓孩子觀察描繪細節，培養想像力及創造力，就像待在最愛的秘密基地裡，盡情沉浸在塗鴉樂趣中。

兒童藝術中心實驗展場推出主題式藝術家互動展，2021年邀請「並蹦俱樂部」，以「藝術」＋「生活」＋「科學」主題為策展概念，規畫《看得見的聲音—並並蹦蹦大樂隊》，打造數件裝置藝術作品，是孩子們互動與學習的遊戲平台，鼓勵孩子透過不同的操作或驅動方式，並肩合奏，生產聲音、感受聲音、看見聲音。

(中時 )