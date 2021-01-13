金門縣文化局將於22日邀請中研院台灣史研究所檔案館主任王麗蕉以「從家族檔案看金門人的跨境日常」為題開講。（金門縣文化局提供）

金門百年近代史承載島民遠涉重洋，悲歡離合的歲月，數百幢中西合璧的洋樓和遍布全島的宗祠、學校，背後都有先人遠赴異鄉打拚的血淚故事。縣文化局將於22日邀請中研院台灣史研究所檔案館主任王麗蕉以「從家族檔案看金門人的跨境日常」為題開講，與鄉親一起回顧屬於這座海島的大時代往事。

金門縣文化局近年致力於在地文化推廣，辦理一系列認識鄉土文化的活動，包括舉辦金門學、閩南學國際學術研討會和走讀村莊、村史寫作，期待透過這項專題講座讓鄉親對自己生長的土地有更多認識，也體會先民搭船遠赴異域，在波濤起伏的海上看著故鄉島影愈來愈模糊，頂浪航向一個不可知遠方的心情，還有留守家園的親人年復一年，朝思暮想的無盡苦衷。

金門俗諺：「十去、六亡、三在、一回頭」，說著是落番下南洋，大半的人客死異鄉的無奈和悲情，事業有成者返鄉修建宗祠、洋樓和學校，光宗耀祖的背後有著數不盡的辛酸血淚，這些發生在島上許多人家的大時代故事，以及它呈現的歷史軌跡和紀錄，均將在講座和與談者口中娓娓道來。

王麗蕉現任中央研究院臺灣史研究所研究副技師兼檔案館主任，畢業於臺灣大學圖書資訊博士、國立政治大學圖書資訊學系碩士、私立淡江大學教育資料科學學系學系、金門高中。曾擔任國立政治大學中國文學系助理教授、國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所助理教授。專長為檔案學研究、數位典藏。

講座時間為1月22日下午二時，全程免費，名額80名，歡迎對金門家族檔案有興趣的在地文史工作者、鄉親踴躍參加。

(中時 )