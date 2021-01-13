幾波寒流下來，這個月台灣幾乎變成凍番薯，連南部都出現難得的低溫，雖然1月開始就冷吱吱，低溫讓人受不了，不過台灣山區也因此出現雪白美景，有如置身在國外，吸引許多人上山賞雪，不只美景看的目不轉睛，太平山也出現不怕冷辣妹，只穿比基尼拍攝火辣照。

太平山今（13）日清晨，溫度僅零下2度，雖然沒有下雪，但山上仍然一片雪雪，景色相當優美，網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，分享一系列火辣比基尼正妹照，一群身材姣好的辣妹，絲毫不畏懼低溫，僅穿丁字褲拍照，讓網友直呼「看完好熱血」！

火辣正妹不畏低溫穿比基尼拍照(圖片取自/爆廢公社公開版)

幾位火辣正妹穿著比基尼，頭戴毛帽、毛毛耳罩，下半身穿短靴，看起來就像性感聖誕女郎，分享養眼照同時，網友也在文章中標註，「今日太平山上險象環生，一堆遊民沒衣服穿，我先去救援了，需要各位的祝福」、「#我看這是蓬萊仙山吧」。

照片短時間就吸引上萬人按讚，網友笑虧留言「一定要去支援的啊」、「辣台妹騷底」、「第一次這麼想要好好欣賞遊民」、「難怪我說要去合歡山，你會說太平山比較美」、「我突然想追雪了，雪白的屁股蛋」。

(中時新聞網)