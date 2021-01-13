一名女網友今在爆廢1公社上發文表示，今日經過富王鴨肉店面，看見上頭貼了頂讓的字條。(圖擷取自爆廢1公社)

因用不雅字眼辱罵外送員，造成全民反彈的「富王鴨肉店」，在兩周內歷經網友圍剿、民眾檢舉後，儘管決定挺身招開記者會道歉，仍挺不過「毛長齊風波」。今（13日）被民眾發現店門口已貼出「頂讓」公告，確定歇業。而當事的店家小老闆律師透露，業者未來將另闢地點，重新開業。

台中北屯區的富王鴨肉店在本月2日與外送員起糾紛，因店家態度囂張，還辱罵女外送員「破查某」、「毛長齊再來講」而引起軒然大波，在一片撻伐聲浪中黯然休店。儘管沉默多日後，當事店家小老闆出面道歉，在記者會中鞠躬13次仍敵不過外界抵制怒火，今日就被民眾目擊到店家已貼出「頂讓」的歇業公告。

根據《ET新聞雲》報導，小老闆律師對此表示，由於原店址遭民眾舉報違建，被市政府要求改善，隨後已將延伸出來的工作檯拆除，如今店面空間有限，已無法繼續開業。

律師指出，富王鴨肉未來將另闢他處開業，不過目前還沒找到適合的店面，等到新店面重新開張後，將會將第一天的營業收入全數捐出。

回顧案件始末，富王鴨肉辱罵外送員影片在網路上曝光後，引起全國民眾反彈，讓「毛長齊」成為熱門關鍵字。隨後又因為網路上出現許多同名粉專，屢次的爭議發文更讓反對聲浪高漲。儘管業者出面否認，仍救不回已臭掉的惡名，而當事女外送員也堅決對店家提告，拒絕和解。

(中時新聞網)