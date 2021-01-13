2021美國消費電子大展CES 12日線上開跑，各家廠商無不卯足勁做好準備、展示新產品和新技術，國內的網通大廠友訊（2332）也趁此機會，發表了一系列Wi-Fi 6產品，包括DWA-X1850 AX1800 Wi-Fi 6 USB 3.0無線網路卡和D-Link AI M32 AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh 路由器，瞄準居家數位轉型市場。

全球新冠肺炎疫情導致家庭使用裝置和流量急劇增加，友訊科技也趕上此熱潮，推出全新Wi-Fi 6解決方案，強調可提供更快速度、更大頻寬，減少家中網路壅塞問題，而OFDMA和MU-MIMO技術則進一步提升Wi-Fi連線效率，友訊科技指出，DWA-X1850是目前市面上第一個Wi-Fi 6 USB 3.0無線網路卡，使用最新AX技術讓用戶暢享超快網速。只需將DWA-X1850無線網路卡插入電腦的USB孔，即可使用雙頻AX1800高速網路（2.4GHz頻段：574 Mbps，5GHz 頻段：1200 Mbps）。DWA-X1850具有WPA3加密技術確保連網安全，為網路和設備提供周全保護，無論是串流視訊、線上遊戲、遠距學習還是在家辦公，DWA-X1850無線網路卡皆能滿足所有人高速連網需求。

至於D-Link AI M32 AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh 路由器是D-Link Wi-Fi 6 AI Mesh系列中最新且速度最快的成員，其採用最新Wi-Fi 6技術，擁有次世代AX3200網路速度，同步支援2.4GHz和5GHz，不管距離遠近皆能享受Wi-Fi 6超快網速，使用戶享受高品質線上遊戲、VR、視訊串流等。此外，D-Link AI M32提供超廣覆蓋範圍，具備MU-MIMO功能支援多裝置同時連網、1024-QAM提升25％數據乘載量以及進階家長監控功能。

(工商 )