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故事講述一隻年輕的海豚，某天意外在海裡發現了一道神祕的拱門，只要通過拱門就可以變成自己想成為的魚類。沒想到某天海底最邪惡的海鰻，也發現了這個祕密，並試圖控制拱門來征服海底世界。年輕海豚不得已，只好找尋失聯許久的爸爸，團結起來一起阻止海鰻的野心。這對尚未重修舊好的父子檔，有機會成功阻止海鰻嗎？

《海豚總動員》特映券抽贈活動

活動日期：即起至 2021/01/18

活動會場：永和喜樂時代影城（新北市永和區中山路一段238號4F）

活動辦法

Step 1／至喜樂時代影城永和店&中時娛樂粉絲專頁按讚

Step 2／公開分享粉絲專頁上特映贈票活動貼文

Step 3／將近日「中時娛樂」（https://www.chinatimes.com/star/?chdtv）中最令您印象深刻的新聞連結複製後，貼於粉絲專頁上特映贈票活動貼文下方留言處，並Tag 三位好友，即可抽獎。

活動獎項：電影特映券《海豚總動員》兩張

■中獎通知、領獎方式：

小編將以私訊方式通知中獎人

■請確認以下事項再參加本活動：

1.未被私訊通知即未得獎。

2.不接受傳訊、電郵任何形式的詢問或確認。

3.不可代領。

4.參加抽獎必須使用智慧手機，並持有Facebook個人帳號，且可用Messanger聯繫。

5.中獎者若法參加，敬請於特映會前日之前聯絡小編，以便釋出名額給其他參加者。

6.《中時娛樂》有權不事先告知下更動任何活動辦法與中獎後續內容。

7.任何活動辦法與中獎後續內容更動皆以「娛樂双周」本頁面內容為主，恕不更新中時電子報內容。

■特映注意事項：

1. 現場劃位對號入座。

2. 遵守影片分級制度，及影城觀影相關規定。

3. 影片開演15分鐘後，影城及主辦單位有權謝絕入場。

4. 特映會如遭天災等不可抗力因素而取消，恕不補辦。

※《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

喜樂時代影城永和店粉專

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(中時 )