台中雙十公車市民優先政策，自今年元旦實施綁卡問題層出不窮。市議員周永鴻等人收到民眾抱怨反應愛金卡被異常扣款後，接到交通局E-mail通知要求換卡綁定，否則將會被取消資格引起民怨。市府交通局強調，第一時間已要求愛金卡公司更新韌體、全數退還款項，愛金卡公司承諾另贈50點OPEN POINT點數補償。

周永鴻表示，民眾反應收到交通局的E-mail，針對愛金卡遭到優惠註記取消，為保障權益應在1／24日前重新綁定，否則會失效；市府面對錯誤扣款及綁卡的相關問題，不應是頭痛醫頭，讓許多市民跑好幾趟辦理綁卡，尤其用E-mail向民眾宣導icash2.0，目前無法綁卡的問題，反應政策規劃不周所衍生的問題。

江肇國指出，雙十公車市民綁卡政策推出至今，不斷看到交通局一再出狀況，卻沒看到一個有系統的應對方式；如愛金卡真的無法使用就應該廣為周知，不是每個人都會有固定收E-mail的習慣，當1／24日期限一到，到時候民眾陸續反應被扣款，是不是又要再一次引起民怨？

賴佳微抨擊說，當初對雙十公車市民綁卡宣導時，市府就應強調部分卡片不建議綁定，等出狀況再將責任推給廠商，給市民增加無謂的困擾；要求交通局一週內全面檢討目前開放綁定卡片種類，已經發生及可能發生的技術問題並儘速解決，並強化宣導公車綁卡的管道。

交通局強調，市府12日以簡訊及電子郵件通知愛金卡用戶退款方式，保障市民權益；如有遭誤扣款項，請於2月1日至28日持該愛金卡至簡訊指定超商靠卡感應即可退還誤扣款項，如無遭誤扣則無須理會；愛金卡綁定如已失效，於1月24日前至市府公布95處申辦地點重新綁卡，民眾也可更換選擇綁定其他電子票證。

(中時 )