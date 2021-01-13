天主教教宗方濟各第54屆世界和平日文告去年12月17日公諸於世，文告的主題為「關懷文化是通往和平的路徑」。總統府今天公布蔡英文總統日前致函響應方濟各的內容，期盼一些仍奉行威權體制的國家，皆能以關懷文化取代鐵腕鎮壓，以包容精神取代文攻武嚇，讓眾所嚮往的和平世界不再遙不可及。

蔡英文在函文中表示，對於2021年世界和平日文告主題她至感欽佩認同，特別是在疫情肆虐全球之際，許多人因此家庭破碎、生計困難，咸信國際與人際之間唯有打破藩籬成見，互相關懷合作，才能攜手共度難關。

她說，臺灣透過政府超前部署及民間充分配合，是全球少數較不受疫情衝擊的國家。秉持推己及人的同理心，從2020年初疫情爆發後，臺灣積極以「Taiwan Can Help」的關懷精神向世界分享成功防疫經驗，並在各國急缺防疫物資時，向中南美、歐盟、美國、亞洲各地許多國家援贈數千萬片口罩與防護衣等。

方濟各在文告中提到這場疫情讓世界看清人類的生存是「同舟一命」，沒有人應被排除在全球公衛健康的網絡之外，蔡英文表示她極為贊同，「事實上這也是世界衛生組織憲章明列的成立宗旨」。遺憾的是，臺灣兩千三百萬人民迄今仍被排除於世界衛生組織之外，世界衛生大會甚至從2017年起屈從政治壓力，不再讓臺灣以觀察員身分參與會議。

她呼應方濟各的說法，認為「排除」與「邊緣化」是關懷文化最大的敵人，也是追求和平的最大障礙。「國際政治不應屈從弱肉強食的叢林法則，經濟實力不能買斷人們追尋真理的權利，軍事力量更不該成為壓迫人權自由的工具。」

她說，臺灣曾經歷長期的殖民、戰亂、威權統治，透過許多前人的血汗犧牲，才辛苦建立屬於全民的自由民主國家；臺灣人民共同的夢想，是打造共融互惠的和諧家園，不論種族、性別、身分地位，人人都能享有充分的宗教信仰與言論自由，人權與尊嚴都能獲得最完整的保障。

她和方濟各同樣堅信「普世人權」是無可妥協的價值，因此當世界各地發生打壓人權事件，例如因言論遭到政治迫害的香港壹傳媒創辦人黎智英，「本人都予聲援關懷，盼讓那些受壓迫者知道自己並不孤單。」

方濟各文告中引述聖經耶穌到世上傳遞的福音，是要「使受壓迫的得自由」，蔡英文表示，「本人由衷期盼聖座之言能成為所有執政掌權者的暮鼓晨鐘」，特別是一些仍奉行威權體制的國家，皆能以關懷文化取代鐵腕鎮壓，以包容精神取代文攻武嚇，讓眾所嚮往的和平世界不再遙不可及。

(中時 )