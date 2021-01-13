近來備受矚目的桃園青埔重劃區，房價節節攀升，從原先的1字頭至今上看3字頭，堪稱房市明日之星。是什麼原因造成民眾瘋搶青埔建案？主要原因就來自於建設題材豐富，以桃園高鐵為樞紐，周圍如華泰Outlet、新光影城、日本橫濱八景島水族館Xpark、IKEA旗艦店等知名商家進駐，對於當地房市具有長期利多，造成該區推案量持續增加。

而許多剛成家立業的民眾，有養育下一代的規劃，因此購屋時會考量學區位置等問題，誠佳建設在民權路四段與永順街交界處，推出新建案「誠佳品學」，該案位於青埔的文教區，滿足父母想給孩子一個絕佳學習環境的需求

「誠佳品學」位在青埔文教區內，明星學校眾多，是許多父母心中的首選/中時新聞網攝

【周圍多所明星學校 誠佳品學地段優勢明顯】

「誠佳品學」的基地位置在A19的文教正核心，步行2分鐘可抵達青埔國中，青埔國中是桃園第一所採用雙語教學的國際學校，另外還有青園國小，標榜三語教學，分別為國語、英語和程式語言以及大園國際高中，幫助孩子贏在起跑點，得以接軌國際。交通部分，「誠佳品學」距離捷運A18與A19站也僅需5分鐘內的車程，無論在市區移動還是前往外縣市均十分便利。生活機能部分，從基地位置車行5分鐘內可抵達兩間全聯、星巴克等知名連鎖商家，滿足住戶食衣住行需求。

「誠佳品學」距離A19車程僅需3分鐘，交通十分便利/中時新聞網攝

A18商業機能發展完善，車流量與人潮眾多，A19距離商圈不遠，卻鄰近青塘園，綠意環繞，無論郊遊野餐與休憩皆適宜，相較之下居住品質更佳，未來更有桃園市立美術館、亞洲矽谷園區、國際觀光旅館、桃園會展中心進駐，將成桃園市重點開發地段。

「誠佳品學」樑柱向外推移，有效利用室內空間/中時新聞網攝

【誠佳品學公設豐富 樑柱外移達到室內高坪效】

「誠佳品學」公設相當豐富，一樓部分除大廳外，還有健身房、閱覽室、撞球室，地下室則有垃圾冷藏室，頂樓空中花園可以提供住戶散心與孩子遊玩的場所。

室內高度為3米1，11樓以上為3米2，且盡可能將樑柱向外推移，達到室內高坪效使用，浴室部分都有開窗，且採用當層排氣，讓空氣更加流通。格局規劃則有兩房與三房等房型，均含有陽台部分，提供給住戶寬敞曬衣空間。

【無懼政府打房影響房市 現為首購族進場絕佳時機】

近期在央行宣布調控抑制房價的政策下，抑制了投機客炒房行為，首購族較不受影響，目前來參觀「誠佳品學」的客戶以首購族為主，由於是自用的剛性需求，不影響貸款成數及利率，對於想購屋自住的民眾來說，現在正是購屋的絕佳時機。

誠佳品學 基本資料

(中時新聞網)