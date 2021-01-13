日前TRI.BE官方TouTube頻道更釋出一段影片，她們翻唱一些女團名曲的唱跳畫面。

南韓每年都有許多新生代偶像團體，是不少想成為偶像的人追夢聖地，有幾名來自台灣的正妹也正在當地努力，像是人氣女團TWICE的子瑜和(G)I-DLE的舒華，都有亮眼成績；最近又傳出將在2月出道的7人新女團「TRI.BE」，有2名成員也是來自台灣，形象照曝光後引起熱烈討論。

寫出女團EXID逆行神曲〈Up and Down〉的南韓知名音樂製作人「新沙洞老虎」，日前公開即將在2月推出新人女團「TRI.BE」的消息，更接連曝光7名成員的資料和形象照，由4名韓國人、1名日本人和2名台灣人組成，官方IG都能看到7人的最新造型。

其中2名台灣成員Kelly（林韋希）（圖左）和Jia（郭嘉佳）（圖右）在網路上受到討論。

其中2名台灣成員Kelly（林韋希）和Jia（郭嘉佳）在網路上受到討論，網友也紛紛搜出兩人先前的經歷，Kelly在去年曾參加大陸選秀節目《青春有你2》，有169公分的傲人身材，但沒有獲得民眾青睞遭淘汰；Jia則是來自台北的女孩子，目前年僅15歲，也沒有太特別的經歷，不禁讓網友對她的實力更期待。

據悉，隊名TRI.BE有很深的蘊含，Tri代表完美的「Triangle」簡寫，Be是有存在的意思，合起來就代表她們7個人象徵著「完美的存在」。而成員之一的金頌善被發現是天后級女團「少女時代」成員俞利的表妹，還曾經是一些女團歌曲的導唱，還沒出道歌唱實力就受到關注及肯定。

日前TRI.BE官方TouTube頻道更釋出一段影片，她們翻唱一些女團名曲的唱跳畫面，7人7色，個個顏值身材都很吸睛，跳舞實力也不輸已出道的女團，Kelly單獨跳舞的畫面也讓網友大讚，表示很期待她們的新歌。

(中時新聞網)