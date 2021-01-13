不久之前，人人瘋搶當「航海王」，沒有買航運股，在PTT股板上就好像就沒有話題聊一樣。但現在，貨櫃航運股從上週的高點處，股價開始跳水，形成明顯的頭部。人氣最夯的貨櫃航運三雄－陽明(2609)股價暴跌超過25%、長榮(2603)重挫超過20%，以及萬海(2615) 股價修正16%以上，「鐵達尼號」會沉船，其實是有跡可循的！

在上周1月6日的此專欄《被動元件人踩人翻版？PTT股板瘋航運 泡沫快爆炸》，已經跟讀者提醒貨櫃航運股的風險，也要讀者避開航運股的泡沫，不要盲目追高。筆者以當初2018年的被動元件為例，被動元件股價飆翻天時，很多人都被沖昏了頭，等股價開始回落後，新聞還是一堆利多時，還是有人進場，本益比低到不到4倍，以為低本益比與飆股可以共存，結果被套在玉山山頂上，下場是慘不忍睹！

這次航運股也出現類似的情形，長榮與陽明公告12月營收雙雙創歷史新高，結果陽明公告後，隔天的開盤價是亮綠燈跌停板，中場跌停板做收。明明新聞是利多消息不斷，且上周五的貨櫃航歐洲線運價還在上揚，股價卻繼續下挫！當利多出現，股價反而不漲，請相信股價多一點，因為股價會說話，會體現投資者的預期，疫情終究會過去，短期利多不能支持長期的股價！

今天金管會主委黃天牧，在備詢時提醒現在台股的「小白」太多，20歲到30歲的年輕人開戶數高達123萬人，他擔心股市中有泡沫。而這些首投族絕大部分，會去追隨討論度最高且低價可負擔的銅板股，正好就是貨櫃海運族群，所以這族群的風險是很大的，一方面有漲價題材終止的風險，也有籌碼面存在泡沫的風險，想想去年的曾經瘋過的DR股、生技股、防疫概念股等，都有同樣的特性！

「人多的地方不要去」，如果這個地方人剛開始變多，是可以值得布局投資的，但如果人氣開始退散，籌碼逐漸變得凌亂，消息面開始混雜，那絕對要優先避開。「鐵達尼號」會沉船且死傷慘重，是因為人類的過度自信，沒有提早下船開始逃生，一個小冰山破口終究能擊沉當時最先進的郵輪。台股現處於歷史高位，風險意識必須要有，貨櫃航運族群最好做的時候，大致上已經OVER了！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)