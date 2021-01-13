據了解，疑似電線走火，詳細起火原因仍待調查釐清。（陳彩玲攝）

基隆市仁愛區劉銘傳路13日下午5點多一棟民宅2樓不斷竄出火舌，有一名男子受困，獲救時已無生命跡象，消防人員立即撤離3、4樓住戶，5樓民眾則在原地躲避，並布水線撲滅火勢。

當地民眾指出，疑似2樓住戶的延長線插滿電器用品，導致電線走火，電視機更一度爆裂。據了解，當時2樓有2名大人1名小孩，因客廳起火，女子只能迅速帶著小孩逃出，並告知對面鄰居，另名男子則是在房內休息，不幸未能逃出。

基隆市消防局第一大隊副大隊長蘇元鏞表示，分隊到場時，火舌已不斷從二樓竄出，有延燒至三樓情勢，並接獲通報有民眾受困屋內，人員立即布水線救援，全力搶救後，在2樓最底層臥室床上找到鄭姓男子，當場已無呼吸心跳，趕緊送往醫院救治。

蘇元鏞說，因濃煙密佈，5樓民眾留在原地避難，直到樓梯有安全空間，才由家屬和消防員一同協助撤離2名大人1名小孩，詳細起火原因仍待調查釐清。

(中時 )