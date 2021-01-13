台灣NO.1！地表唯一電玩大展 Coser辣模現身宣傳

台北電玩展是台灣重要的遊戲盛會，每年都吸引超過30萬人次參與，2020年因新冠肺炎防疫考量取消後，13日舉辦展前記者會宣佈今年將如期於1月28日至31日在南港展覽館登場，並以「線上與實體展會」同步展開的全新型態亮相，成為2021年全球第一個的遊戲展覽會，此外，展前記者會現場也請到多位Coser、辣模扮演電玩角色出席舞台活動，展示各家遊戲廠商大作。

睽違一年，台北國際電玩展本次展覽主題「Keep on Gaming」，也呼應著遊戲玩家們在遊戲過程中堅持挑戰自己，從不輕言放棄的精神，透過最新科技與網路技術，將展覽空間從實體場域擴展至網路雲端，讓來自全球各地的遊戲玩家，可以突破時間與空間的限制，跨越國界之間的籓籬，在2021台北國際電玩展中一起同樂。

展出期間，玩家在現場不僅可體驗超過百款的遊戲、觀看精彩賽事與KOL互動，也有豐富的虛擬寶物以及限量周邊，期待民眾前來共襄盛舉，而除了實體活動，台北電玩展官方也將聯手YouTube頻道《現在不要NOW》打造現場直播棚，將帶來20場直播節目，包括遊戲製作人訪談、KOL遊戲試玩與線上互動體驗等精彩節目內容。

針對國內日前再現本土病例，主辦單位也出面說明相關防疫事項，為因應中央流行疫情控制指揮中心及台北市府防疫政策，呼籲來場民眾務必遵守防疫規範，配合觀展五步驟：實聯(名)制登錄、入場前量測體溫、自備並全程配戴口罩、手部酒精清潔、保持社交距離並排隊入場，除此之外，主辦單位也特別提醒，凡是未戴口罩或體溫超過37.5∘C者、過去14天內從國外回台之人士、居家檢疫者、自主健康管理者及居家隔離者，皆不得入場。

(中時新聞網)