以電影《以你的名字呼喚我》走紅的34歲好萊塢男星艾米漢默(Armie Hammer)驚傳捲入變態性醜聞之中！去年才和前妻伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）的他，近日又被爆料有變態吃人性癖好，爆料女子甚至曝光艾米漢默的私訊截圖為證，截圖也在社群網站瘋傳，震驚好萊塢。

艾米漢默被爆自與前妻離婚後，經常在社群網站搭訕不同女子，爆料者更公開了艾米漢默自掐脖子的照與多張露骨私訊截圖。更可怕的是，艾米漢默在截圖中自稱為「百分之百的食人族」，還大膽向女子表示「我想吃了妳」，更聲稱想切掉對方的腳趾，並收藏在口袋中，這樣他就可以永遠擁有對方的一部分。

艾米漢默自稱是食人族，變態對話截圖在網上瘋傳。(取自推特)

艾米漢默在截圖中更透露曾趁著動物還活著的時候，將心臟血淋淋地切出來，並趁著心臟還溫暖的時候吃掉它。此外，艾米漢默還被爆料沉迷於喝人血，他更坦白喜歡玩暴力性愛遊戲，包括SM。

艾米漢默還表示想切下對方腳趾，放在自己口袋中珍藏。(取自推特)

艾米漢默因為被爆重口味吃人性癖，暖男形象全崩壞，多張對話截圖也在網上瘋傳，但他至今仍未對此做出回應。反倒是前妻伊麗莎白錢伯斯透過友人向外媒回應，坦言一開始她並不相信這些事，直到後來才慢慢發現這些人說的是事實，讓她感到震驚又噁心，更痛轟艾米漢默根本禽獸。

(中時新聞網)