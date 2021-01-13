大陸紡織業景氣從2020年下半年開始復甦，成衣廠及代理商開始回補庫存，帶旺工業用縫紉機廠高林股（1531）、工業用縫紉機零件廠強信-KY（4560）在手訂單均達3個月，看好2021年營運將優於2020年。高林股表示，高林股近期出貨不順，主因是貨櫃一櫃難求及缺工所致。

去年新冠肺炎疫情快速從大陸蔓延至全球，致使NIKE等運動品牌商或快時尚品牌商相繼宣布裁員或停工，致使高林股及強信兩公司2020年前三季營收均呈現負成長，直到10月起，出貨及營收才恢復正成長。強信2020年12月合併營收達1.36億元，年增幅72.61％，締造連續3個月營收均年成長，2020年合併營收12.72億元，年減幅縮至23.13％。

高林股2020年12月合併營收1.77億元，年減20.58％；2020年合併營收16.10億元，年減退25.81％。高林股主管表示，高林股近來出貨受船運問題影響，致使去年12月合併營收出現負成長，今年元月生產回升，出貨仍受貨櫃一櫃難求等因素影響。大陸寧波廠缺工問題，農曆年後開始招工，預計3、4月才會解決。2020年是高林股歷年營收新低，2021年沒有悲觀的理由，唯一變數是疫情。

高林股表示，高林股土耳其、烏茲別克、印度及巴西等地市場訂單回溫，加上代理商回補庫存，以每月訂單2億元計算，訂單能見度約3個月。高林股也規劃2021年提升台灣桃園及大陸寧波兩地工廠產能，寧波廠2021年第二季月產量可從目前7千多台提高至1.2萬台；台灣廠生產高階產品為主，每月產量400多台增加至1,500台。

法人估，高林股2021年營收有機會年成長二至三成，回升至2019年21.7億元水準。

強信表示，大陸新冠肺炎疫情控制得宜，原先南進東南亞生產紡織成衣訂單從2020年下半年陸續回流，大陸紡織成衣廠稼動率提升，縫紉刀具、針位耗損量大幅增加，挹注強信2020年第四季合併營收成長，加上大陸內需市場強勁，帶動庫存回補，目前訂單能見度看到2021年第一季末。全球疫情若控制得宜，強信預期，2021年第二季將迎接春燕到來。

(工商 )